福隆迎曙光首度停辦！台鐵「2班自強號停駛」　一年內可免費退票

▲2021福隆迎曙光活動取消。（圖／東北角管理處提供）

記者李宜秦／台北報導

本土零確診破功，為避免疫情破口，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處宣布取消2021福隆迎曙光元旦音樂會活動，是該活動舉辦14年來首度停辦。台鐵局表示，原配合活動加開的5194次及5195次自強號將停駛，旅客於1年內至各車站免費辦理退票。

台鐵局表示，受到2021福隆迎曙光元旦音樂會活動取消影響，配合活動加開的5194次及5195次自強號也跟著停駛，自今年12月23日起，旅客可於一年內至台鐵各車站售票窗口退票，免收手續費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東北角管理處處長陳美秀表示，雖然「2021福隆迎曙光音樂會」活動取消，但管理處也特地整合福隆地區觀光特色，從109年12月18日至110年3月10日在福隆遊客中心、火車站及蔚藍大道周邊有自行車光環境布置及燈飾意象，將福隆地區佈置宛如國外浪漫氣氛。

另外，也分別在宜蘭外澳、壯圍、南方澳等地遊客中心，設置節慶氛圍和造型燈飾，打造了浪漫台2線「光環境」，希望藉此讓遊客從元旦迎曙光至農曆年、元宵節、西洋情人節，到東北角有個幸福溫暖的過節氣氛。

管理處也提醒，民眾需落實防疫作為，進入公眾場所民眾須戴口罩、量體溫、酒精消毒，避免進出人潮過於擁擠之地方。

▲觀光局各風管處規劃跨年活動。（圖／觀光局提供）