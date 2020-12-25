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新的一年從台南開始！元旦假期滿檔活動讓您跨年迎新揮別2020這「疫」年

▲▼元旦,新年,台南,觀光,台南市政府。（圖／台南市政府提供）

▲戴好口罩來台南揮別2020這「疫」年，不論是上山下海泡湯賞花、童趣熱血浪漫夜景，各種好玩元素，要讓你玩不膩。

圖、文／台南市政府觀傳局提供

2021的元旦連假即將到來，黃偉哲市長表示，2020年受到疫情的影響，大家不能出國，心情多少都有點鬱卒，台南推出一系列活動，歡迎大家做好防疫措施，戴好口罩，來台南揮別2020這「疫」年，快樂地迎接2021年。這次的元旦假期，不論是上山下海泡湯賞花、童趣熱血浪漫夜景，各種好玩元素，要讓你玩不膩！

【跨年迎新活力滿分】
入選2021台灣經典小鎮的北門區，井仔腳鹽田夕陽映鹽田的美景是每年最夯的送夕陽地點；而市府於永華市政中心舉辦的跨年演唱會邀請超強卡司陪民眾一起熱情倒數跨年；若想和至親好友聚首一同許下新年心願，「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」是適合攜家帶眷的跨年選擇。喜歡戶外踏青運動的朋友，可選擇健走保持滿滿活力，新營區南瀛綠都心公園、將軍區漚汪文衡殿前皆有舉辦元旦健走活動；也可以扶老攜幼來到台南市的後花園虎頭埤風景區共渡2021元旦。

▲▼元旦,新年,台南,觀光,台南市政府。（圖／台南市政府提供）

【聖誕場景浪漫溫馨】
元旦假期台南許多景點仍延續著浪漫溫馨的耶誕氛圍，觀旅局特別推薦幾個吸睛指數超高的聖誕燈區，包括首度移師台南運河畔、結合河樂廣場及舊台南魚市場等眾多景點的台南聖誕燈區，還有新營區文化中心、安平區札哈木原住民公園、奇美博物館、海安商圈、藍晒圖文化園區等各式聖誕布置，民眾開心收集聖誕樹拍照打卡之餘也能順遊周邊人氣景點。

【宜動宜靜老少咸宜】
元旦假期大小朋友們來台南放電蹓躂爸媽免煩惱！南瀛天文館推出以外星人為主題的系列活動，臺南市立圖書館新總館也即將開幕！若想走出戶外也歡迎參加2021巨人盃全國青少年棒球錦標賽，到場為小將們加油打氣。

▲▼元旦,新年,台南,觀光,台南市政府。（圖／台南市政府提供）

【藝術創生處處驚喜】
去年大受好評的「龍崎光節空山祭」於109年12月25日強勢回歸，主題故事「大地迴生」於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品，規模比去年更盛大。2019年啟動的月之美術館計畫今年持續推出「漫月美行動」，將鹽水分為6個行動代號區域，展出15件裝置作品，讓遊客按代號探尋祕密景點和精彩作品，走在小巷弄內處處是驚喜！

【主題旅遊遍地開花】
2021年度的經典小鎮選拔，台南以歷年最佳成績入選三處經典小鎮（安平區、北門區及官田區），累積有6處之多（後壁區、鹽水區、新化區），足見在地的特色主題旅遊是走訪台南的亮點行程。此外，台南也是個適合花間散步的城市，觀旅局特別推出「南國花都」插畫摺頁地圖，彙整大台南各區特色花卉及綠隧賞花木之相關資訊並提供多處賞花點，不錯過特定的花期，民眾不妨安排一場元旦花都遊。

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▲▼元旦,新年,台南,觀光,台南市政府。（圖／台南市政府提供）

【追劇場景邀您重溫】
觀旅局迄今已推出《想見你》、《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《孤味》等多款追劇地圖，方便民眾按圖索驥，重溫劇中經典場景，地圖中也串連鄰近景點及地方美食，推薦一日遊、二日遊行程，歡迎民眾索取並於元旦連假期間前往參訪。

南市觀旅局長郭貞慧表示，年底及跨年台南活動非常多元，聖誕跨年、親子旅遊、泡湯賞花、戲劇藝文、經典小鎮十分精采，如果您還在猶豫假期何處去，擁有無敵好天氣，台南絕對讓你意猶未盡。也提醒民眾遵守中央疫情指揮中心相關規定，不論是室內室外都要將口罩戴好戴滿、勤洗手消毒、配合室內外量體溫等措施，保護自己也保護他人，才能安心出遊過好年喔。

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