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新北農業局推惜食餐廳分享　泰式料理格外品美味不減

▲新北農業局推惜食餐廳分享 泰式料理格外品美味不減。（圖／新北市農業局提供）

▲老闆葉佳濬教導製作青木瓜沙拉。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為拯救食物不被浪費，推動「惜食分享餐廳計畫」，除了協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，也與惜食分享餐廳合作推廣惜食理念。邀請「粩泰泰−泰式料理」協助拍攝料理影片，民眾在影片中看到私房食譜，讓料理更美味的小撇步。

農業局表示，「粩泰泰−泰式料理」位於新北市板橋區亞東技術學院附近，客群以小資上班族、學生與家長為主，店內有種溫馨的氛圍。葉佳濬曾向泰國大廚學習好幾年泰國料理，因此店內主推的名菜，像是國人最愛的蝦餅、涼拌青木瓜、打拋豬肉及酸辣海鮮湯都很道地。

▲新北農業局推惜食餐廳分享 泰式料理格外品美味不減。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾製作青木瓜沙拉。

另外，餐廳為了配合國內飲食習慣，餐點的調味和辣度均可調整，所以不愛吃辣的朋友也能來店裡品嚐泰式料理迷人風味。葉佳濬表示，當初會嘗試以格外品入菜，是因為在市場買菜時，看到一位老婆婆賣著自己種、無用藥的蔬果，因蔬果外觀不好看，而乏人問津。

葉佳濬覺得食物被丟棄十分可惜，於是採買老婆婆的醜蔬果，並嘗試入菜，顧客品嚐格外品料理，也表示使用形狀扭曲、表皮擦傷或過大過小的格外品紅蘿蔔、小黃瓜、洋蔥、高麗菜及檸檬入菜，完全不影響餐點口感和風味。後來接觸到新北市政府農業局推出的「惜食分享餐廳計畫」，決定加入並協助推廣惜食理念。

▲新北農業局推惜食餐廳分享 泰式料理格外品美味不減。（圖／新北市農業局提供）

▲店家使用的格外品。

農業局2020年搭配耶誕惜食分享節「惜食國際村」的活動主題，除了邀請粩泰泰-泰式料理現場擺攤外，為推廣惜食理念及分享異國好滋味，也邀請店家協助拍攝料理影片。影片不但大方分享私房食譜，也有讓料理更美味的小撇步，讓有興趣的民眾在元旦連假期間，在家輕鬆做美味的青木瓜沙拉。

農業局長李玟表示，農業局除了協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地「蔬果格外品」，也辦理多項活動，推廣惜食分享餐廳及惜食理念，目前合作的餐廳除了新北市外，也陸續有臺北、基隆、宜蘭、新竹及高雄等縣市的餐廳跨區響應，未來也希望有更多店家能一同響應惜食理念。

李玟說，格外品入菜及經營惜食分享餐廳不甚容易，希望大眾可以行動支持。對粩泰泰-泰式料理或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「粩泰泰−泰式料理อาหารไทย」、「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注店家最新資訊及惜食新知。

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