從8F把石頭掃下樓！2F女被砸中「腦出血」…夫妻嗆：為何不換鐵屋頂

▲謝女將石頭從8樓掃下樓，砸中2樓藍女，還嗆聲為什麼不換鐵製屋頂，下場要賠30萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名謝姓女子2019年初在清掃陽台時，將一顆石頭掃落樓下，結果石頭砸破了2樓玻璃屋頂雨遮，砸中當時正在陽台的藍女，導致對方當場頭破血流，事後留下嚴重暈眩的後遺症，藍女一怒之下決定提告求償。法院日前判決出爐，謝女應賠償藍女30萬餘元。

2樓藍姓女住戶主張，2019年1月20日下午8樓謝姓女住戶在清掃陽台時，持拖把將8樓陽台的石頭向外揮掃，石頭墜落後，當場砸破2樓玻璃屋頂雨遮，再擊中她的頭，造成藍女頭部挫傷、大腦創傷性出血，不僅留下長達5公分的疤痕，還有嚴重暈眩的後遺症無法上班，需要請看護在家照顧她，事後又因暈眩在家中摔倒，撞斷了前排牙齒。

藍女認為，謝女應該負起賠償責任，決定提告求償醫療費1萬8361元、看護費5萬8990元、牙齒重建費用34萬5千元、除疤費10萬元、雨遮修復費用9萬6千元、不能工作的損失50萬元以及50萬元精神撫慰金，共計161萬8351元。

新北地方法院審理時，謝女起初坦承疏失，但事後又辯稱「不知道石頭來源」、「石頭應該不是我家掉下去的」；藍女同居人蔡男則稱，事發時有聽到陽台傳來巨響，走過去查看才發現地上有顆石頭，他拿手機蒐證時看到樓上有人拿著好神拖揮掃，隨即到8樓告知此事，謝女兒子得知後不斷道歉，但謝女與丈夫卻很兇地質問，「為何不把玻璃屋頂換成鐵製的？」

法院檢視監視器畫面後確認，謝女的確有揮掃動作，8樓陽台是半開放式設計，2樓陽台還有明顯撞擊痕跡，不採信謝女說詞，依照過失傷害罪將她判刑2月確定，得易科罰金；至於民事部分，法院勘驗各項事證後，判謝女應賠償藍女30萬6731元，全案仍可上訴。