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獨／金山舢舨船滿載「千尾烏魚」翻覆　衝浪客勇撲浪尖救3人

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區水尾漁港海域離岸700公尺處，24日上午發生一艘「舢舨船」翻覆意外！船上總共有3名船員落海，附近衝浪客見狀，緊急「衝」向現場，利用衝浪板、救生圈將3人救援上岸，所幸無大礙未送醫。據了解，船頭擺1000尾烏魚市價約30萬及漁網過重，大浪來襲整艘船翻覆。

▲金山水尾漁港漁船翻覆意外 2上岸1待救中。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼金山水尾漁港「舢舨船」翻覆意外，衝浪客衝現場3獲救。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北金山水尾港舢舨船翻覆！衝浪客「衝」現場...3獲救。（圖／記者郭世賢攝）

水尾漁港附近海域離岸700公尺24日上午9時許，發生一艘舢舨船翻覆意外，船上有3名船員，附近衝浪客得知後，緊急「衝」向現場，逐一將3人救上岸，新北市消防局獲報迅速趕抵，所幸3人無大礙未送醫。至於「舢舨船」翻覆原因有待釐清。

據了解，該艘舢舨船準備要返回水尾漁港時，船頭擺放約1000尾烏魚，平均每尾約3斤市價約300元左右，1000尾約市價30萬左右；又把漁網擺放置船頭，一個大浪來襲，導致整艘舢舨船翻覆，3名船員落海，4名衝浪客見狀，先用衝浪板、救生圈將3人救上岸。漁船後來被大浪打上沙灘，4名衝浪客再度下海固定船隻。

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