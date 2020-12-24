棄權拒美豬牛進口原因曝光　劉建國：配套還有很多工作未完善

▲民進黨立委劉建國。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬在表決萊豬9項行政命令時，皆選擇棄權，拒絕為政府開放美豬美牛政策背書。對此，劉建國24日晚間透過臉書表示，這並非標新立異，也不是外界所說的豬農給壓力，僅盼以此提醒行政團隊更嚴謹來面，「即使黨紀處分、不被理解或是謾罵，我一切泰然。」

劉建國表示，立院表決戰，並非與黨團所有決定一致，「可否容許有一點點不一樣的聲音？」面對萊豬進口，希望配套措施一定要做好，執政團隊應該要隨之應變、超前部署，做為執政黨立委，則是有督促執政團隊的責任。

劉建國指出，台灣在這一年來，成功阻絕非洲豬瘟、積極防堵武漢肺炎，人民對政府極具信賴，所以萊豬的議題更要嚴謹。食品安全除了專業，也在於人民信任，建立信任的過程很辛苦，要崩毀卻很容易。人民在乎的是公部門做得夠不夠嚴謹及正確，點點滴滴都要謹慎小心，不然民心很快又會離去。

劉建國強調，自己對食安的重視，立場始終沒有變，也曾歷經台灣最大的食安風暴，在7年內大幅修正《食安法》就有8次之多。這幾個月來，在督促美豬進口配套制度的過程中，「說實話，有很多工作還沒有健全完善。」

劉建國表示曾在衛環委員會質詢提醒，源頭管理原本一開始是逐批查驗，後來為何會變成3批，然後再從3批改成5批，到最後終於回到逐批查驗，光這件事的提醒就至少講了4次質詢，更不要說還有另外的面向與其他後續制度與流程，內心焦急卻也無奈。

面對本次棄權的決定，劉建國認為，「如果我的不一樣可以提醒行政團隊更嚴謹來面對這個事情，即使黨紀處分、不被理解或是謾罵，我一切泰然。」

▲立法院會審查萊豬行政命令、食品安全衛生管理法部分條文修正草案，民進黨立委劉建國棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

►民進黨挾多數優勢表決 萊豬9項行政命令全過關！

►國民黨提案食品包裝「標萊劑」 遭民進黨多數表決封殺

►劉建國、林淑芬、江永昌拒當「民進黨萊委」 9項行政命令全棄權

更多熱門新聞...

►萊豬、台豬傻傻分不清楚？ 10個 Q＆A懶人包一次搞懂

►2021「萊」定了！ 美豬牛開放爭議事件簿一次看

►萊豬行政命令全通過 江啟臣率藍委鞠躬道歉：很遺憾沒能擋下

►振興一下我們的美麗