賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

▲前台北市議員賴素如因貪污案判刑定讞，將在下周發監執行。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前台北市議員賴素如因雙子星開發弊案索賄1500萬元，並取得其中100萬元，日前被最高法院判刑7年半定讞，最高法院隨即通知檢調單位啟動防逃機制，據了解，台北地檢署收到全案卷宗後，已通知賴下週報案執行，賴在扣除先前遭羈押天數後，須服刑過半才能獲得假釋機會。

目前被國民黨停權的賴素如，曾任4屆台北市議員，馬英九當黨主席時擔任主席辦公室主任，曾經被視為馬家軍核心成員，檢調查出賴在2013年間，向投標台北車站雙子星開發案的業者太極雙星團隊，索取1500萬元賄款，還表示其中500萬元是要行賄同黨議員。

檢調指控已取得100萬元的賴素如一度遭收押，後來獲得法官裁定1500萬元交保，台北地院一審認定賴與廠商期約賄賂，依《貪污治罪條例》中的「不違背職務行為收賄罪」重判徒刑10年、褫奪公權5年；二審改判9年、褫奪公權9年；經最高法院發回，賴素如在更審期間仍喊冤否認犯罪，獲得改判判7年6月、褫奪公權4年，最高法院23日駁回上訴定讞。

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