張淑晶重判9年8月　法院罵：濫用司法！惡意升高惡性重大

▲張淑晶到高院出庭時，多方拖延，最後遭二審法官重判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因誣告多名房客遭起訴，一審判刑8年2月。上訴二審後，高院更加重改判9年8月。高院在判決理由中指出，張女擁有眾多房間出租，乃專業出租人，且對租賃相關法律及訴訟手段，相當熟稔，但卻提出如此多訴訟，根本就是「濫用司法」、「耗費國家司法資源甚鉅」惡意節節升高惡性重大。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被害房客上PTT貼文怒控遭張女坑殺的過程，引起大批被害人回應。檢方介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她。其中針對檢方第一波起訴部分，一審新北地院認定共78人受害，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。

案經上訴，高等法院二審審理期間，張女多方拖延訴訟，除了遲到、缺席以外，在庭上也常常提出無理要求，與法官針鋒相對。全案於23日宣判，高院認定她犯下19個「成年人對少年誣告」、「普通誣告」等罪，另外還犯4個「詐欺取財」、「強制等罪」；其中19個誣告罪部分均加重刑度，改重判8年6月，另外詐欺、強制部分則上訴駁回，維持一審的刑度1年2月，得易科罰金42萬元，此部分先行定讞。

高院在判決理由中指出，張女「擁有眾多房間出租，可認係從事租賃之專業出租人……且依其與承租人等之通話對話或簡訊內容，亦常敘及將以訴訟或法院見等模式解決。則依其智識背景，對租賃相關法律及訴訟手段，應有相當程度之熟稔。」「既明知部分事實非屬真正，仍執意虛構申告，部分犯行更變造證據強化申告內容，且大量濫訴，欲置被訴者受牢獄之災，可見其具誣告惡性甚明，並嚴重浪費司法資源，自應加以嚴懲。」

因此高院嚴懲之下，在量刑理由中指出，「被告明知被害人等多為經濟弱勢，利用承租人急於承租房屋、法律知識薄弱且多不願涉訟之心態，以其話術使承租人於連帶保證人欄位簽名，再無端發動司法偵查權，輕易對承租人及連帶保證人欄位填載姓名之人提起告訴，甚至對涉世尚淺之未成年人，亦以此手段壓迫，『耗費國家司法資源甚鉅』，且使被害人等無端受刑事偵查，自應受相當程度之刑事非難；又被告大量『濫用司法』，且在申告案件經不起訴處分後，仍不知收斂，足認『誣告之惡意，節節升高並且惡性重大』，自應從重論處。」