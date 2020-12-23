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遞補當選竟也賄選　桃市原民議員蘇志強判刑定讞啟動防逃

▲▼桃園市議員蘇志強，二審遭判刑3年4月。（圖／記者吳銘峯攝）

▲桃園市議員蘇志強，遭判刑3年4月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市山地原住民議員蘇志強，去年底才因同區候選人賄選判刑定讞後，遞補上任。但他上任僅21天，就被檢調查出他也涉嫌賄選，提起公訴。一二審均將他判刑3年4月，蘇志強不服，上訴第三審，但最高法院審理後，23日駁回上訴定讞。最高法院並通知檢方啟動防逃機制。

尋求連任的蘇志強，參加2018年九合一選舉中的桃園市第14選區，但最高票落選。而同選區的當選人陳榮基卻因犯下賄選遭判刑定讞，中選會去年12月13日公告蘇志強為遞補之當選人，蘇志強並於同月20日宣誓就職。而他就職後，與同為市議員的妻子王仙蓮，成為議會夫妻檔，傳為佳話。

但好景不常，蘇志強宣誓就職僅21天，就因涉嫌賄選遭判刑。當時檢方起訴指出，蘇志強涉嫌在2018年10月29日於復興區交付李姓女樁腳3萬元，李女因此以1000元代價向7位選民買票，並明白說出「請投票支持蘇志強」、「拿到錢要去支持志強」；雖然蘇志強到案後否認犯行，但檢方仍依樁腳與選民的供詞，依照違反《選罷法》起訴蘇、李2人。

一審認定蘇志強有罪，判刑3年4月、褫奪公權2年。案經上訴，高院二審審理後，仍認定蘇志強有罪，駁回上訴。當時蘇志強親自出庭聆聽宣判，記者於宣判後詢問他的意見他不願停下腳步受訪；僅強調自己會捍衛清白，提出上訴。另外檢方也對蘇志強提當選無效之訴，一審判決他當選無效。

賄選部份上訴第三審，最高法院23日駁回上訴，蘇志強遭判刑3年4月、褫奪公權2年。最高法院公告後，也隨即通知檢方啟動防逃機制。
 

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