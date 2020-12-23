躲塑膠桶狂刪LINE對話！金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

▲金門自來水廠。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰、黃子倩／綜合報導

金門海水淡化廠驚爆擴建工程索賄弊案！根據檢警追查，金門自來水廠翁姓作業員涉嫌利用審照機會，向承包工程的上櫃公司國統國際索賄45萬元，還要求安插胞弟到國統工作。高檢22日訊後依貪汙罪聲押翁世澤、國統金門廠謝姓經理、莊姓廠長，高雄地院23日裁准羈押禁見。

高雄地檢署與法務部廉政署、調查局官員成立專案小組追查後，22日跨縣市搜索金門縣、澎湖縣、桃園市、台南市、高雄市、屏東縣等14處，並傳喚5名被告、4名證人到案說明，並扣得相關帳冊。

根據調查，上櫃公司國統國際（8963）2017年承包金門海水淡化廠擴建工程標案，工程款達5億4890萬6200元。當時翁姓作業員利用審核使用執照機會，向國統金門廠莊姓廠長、駐廠謝姓經理索賄，並要求安插胞弟進入國統公司任職，以利作為「內應」協助抽換資料。

謝姓經理回報公司請款，經葉姓總經理、梁姓前董事長核准，由莊姓廠長私下轉交45萬4000元賄款，而翁男胞弟也進到國統公司任職。案經搜索訊問，梁姓前董事長、葉姓總經理坦承行賄，各以50萬元交保，檢警認定翁索賄事證明確。

不過，專案人員上門搜索時，謝姓經理一度躲到辦公室頂樓的塑膠桶內湮滅證據，急著碎紙、刪除LINE對話紀錄，仍被發現。檢方認為，翁、莊、謝3人犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證及串證之虞，加上翁、莊2人設籍金門，可能透過小三通逃亡，因此訊後向高雄地院聲請羈押禁見。

高雄地院審理後，23日裁准3人收押禁見；全案擴大偵辦中。