　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

躲塑膠桶狂刪LINE對話！金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

▲▼金門自來水廠。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門自來水廠。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰、黃子倩／綜合報導

金門海水淡化廠驚爆擴建工程索賄弊案！根據檢警追查，金門自來水廠翁姓作業員涉嫌利用審照機會，向承包工程的上櫃公司國統國際索賄45萬元，還要求安插胞弟到國統工作。高檢22日訊後依貪汙罪聲押翁世澤、國統金門廠謝姓經理、莊姓廠長，高雄地院23日裁准羈押禁見。

高雄地檢署與法務部廉政署、調查局官員成立專案小組追查後，22日跨縣市搜索金門縣、澎湖縣、桃園市、台南市、高雄市、屏東縣等14處，並傳喚5名被告、4名證人到案說明，並扣得相關帳冊。

根據調查，上櫃公司國統國際（8963）2017年承包金門海水淡化廠擴建工程標案，工程款達5億4890萬6200元。當時翁姓作業員利用審核使用執照機會，向國統金門廠莊姓廠長、駐廠謝姓經理索賄，並要求安插胞弟進入國統公司任職，以利作為「內應」協助抽換資料。

謝姓經理回報公司請款，經葉姓總經理、梁姓前董事長核准，由莊姓廠長私下轉交45萬4000元賄款，而翁男胞弟也進到國統公司任職。案經搜索訊問，梁姓前董事長、葉姓總經理坦承行賄，各以50萬元交保，檢警認定翁索賄事證明確。

不過，專案人員上門搜索時，謝姓經理一度躲到辦公室頂樓的塑膠桶內湮滅證據，急著碎紙、刪除LINE對話紀錄，仍被發現。檢方認為，翁、莊、謝3人犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證及串證之虞，加上翁、莊2人設籍金門，可能透過小三通逃亡，因此訊後向高雄地院聲請羈押禁見。

高雄地院審理後，23日裁准3人收押禁見；全案擴大偵辦中。

▲高雄地方法院。（圖／地方中心攝）

ET快訊
蕾菈自爆「裝避孕器」！　曝私密處驚人變化
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

躲塑膠桶狂刪LINE對話！金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

快訊／新北男騎士疑天雨視線差突摔車！自撞分隔島　頭重創身亡

美籍台女詭失蹤！夫沒報案　警：車進太魯閣前「最後訊號」已消失

男躲國小廁所疑偷拍學生如廁遭逮　手機堅持不給警看

推拿師紗窗雜物狂往樓下砸！里長急叩母親開鎖　兒已倒地身亡

涉詐秋冬補助45萬！承億文旅捐公益物資100萬　副總獲緩起訴

無照酒駕還3貼！女騎士低頭看手機撞貨車1死2傷　一審判10月

「就是腳打開拍啊」噁男誘女童拍裸照　辯「交往中」下場曝

台中啃老男「水泥石墩」當街砸死爸！外婆遭甩巴掌倒地…媽目擊哭暈

台東男家中整理雜物…重壓鞭炮瞬間引爆！他「2根手指」慘被炸斷

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

他逛南崁好市多「10天後有症狀」醫：若被確診，機師對不起全台灣

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

躲塑膠桶狂刪LINE對話！金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

快訊／新北男騎士疑天雨視線差突摔車！自撞分隔島　頭重創身亡

美籍台女詭失蹤！夫沒報案　警：車進太魯閣前「最後訊號」已消失

男躲國小廁所疑偷拍學生如廁遭逮　手機堅持不給警看

推拿師紗窗雜物狂往樓下砸！里長急叩母親開鎖　兒已倒地身亡

涉詐秋冬補助45萬！承億文旅捐公益物資100萬　副總獲緩起訴

無照酒駕還3貼！女騎士低頭看手機撞貨車1死2傷　一審判10月

「就是腳打開拍啊」噁男誘女童拍裸照　辯「交往中」下場曝

台中啃老男「水泥石墩」當街砸死爸！外婆遭甩巴掌倒地…媽目擊哭暈

台東男家中整理雜物…重壓鞭炮瞬間引爆！他「2根手指」慘被炸斷

2021新經典！「無悔系黑包」TOP 7顏值百搭兼具　外型容量通通可以

許哲珮演唱會剩2天緊急取消！　上百手工禮物送不出：我比誰都想哭

1千萬交保深夜離開法院！　黎智英所有「保釋條件」曝光

Telegram明年將推付費服務　「用戶超過5億」創始人7項聲明曝光

阿湯哥爆粗口「飆罵劇組人員」惹議！　公關急滅火：他求好心切

具惠善鐵鎚砸爛iPhone！　「螢幕整片碎裂」笑了…詭異舉動網看傻

台灣大哥大女子公開賽錢珮芸首輪一桿領先　 小將陳伶潔緊追

《上流戰爭》變態劇情收視飆新高　女角黑化「就是要弄死你」

中信兄弟沒搶到　富邦悍將確定網羅韓職勝投王

林靜儀醫師開酸足跡圖：中共「人臉辨識」才有興趣知道感染者去哪

冬至「抹茶口味」湯圓賣不掉！　網一片負評：咬一口像在地獄

社會熱門新聞

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

新北騎士視線不良自摔　頭重創亡

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

心臟不適丟紗窗求救　母開門兒倒地身亡

高雄2屁孩尿襲家樂福被逮：我們一時尿急

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

想打職棒養媽媽…17歲球隊主力選手竟鼻腔癌末期！

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

更多熱門

相關新聞

超大輪胎突出車體驗車照過　原來真有神通代辦

超大輪胎突出車體驗車照過　原來真有神通代辦

台北市區監理所前何姓檢驗員，涉嫌勾結代辦業者，接受業者按月「補貼」他停車費，另於驗車時放水、按件計酬收賄，藉此於2017年間收賄2萬4千元。案件爆發後，柯男向檢察官坦承犯行，並在法庭上請求給予緩刑機會，但法院發現柯先前就有貪污前科，最後依違背職務收賄罪，判何男徒刑3年半、褫奪公權3年。可上訴。

金門小白車夜K路樹...撞成「舉腿狗拉尿」

金門小白車夜K路樹...撞成「舉腿狗拉尿」

陳玉珍自掏腰包　金門鄉親赴台就醫免費住宿

陳玉珍自掏腰包　金門鄉親赴台就醫免費住宿

金門出現2公尺緬甸蟒蛇行過馬路

金門出現2公尺緬甸蟒蛇行過馬路

金門「史前巨蟒」橫越大馬路！　民眾直擊嚇傻

金門「史前巨蟒」橫越大馬路！　民眾直擊嚇傻

關鍵字：

金門海水淡化廠自來水廠弊案索賄行賄

讀者迴響

熱門新聞

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

大眼妹約到壯壯男　慘成裸屍被塞箱

廣達妹牽制毒機師！一張圖比較護國舞小姐

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

偵爆犬退休最後一嗅　大禮從天而降

蕾菈裝避孕器私密處變香：味道很棒

老公天兵行為　妻子洗衣崩潰怒吼

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面