「史上最衰雇主」八里雙屍案中判賠368萬　提再審再遭駁

▲「史上最衰雇主」呂炳宏，提再審又敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

犯下八里雙屍命案的媽媽嘴咖啡店長謝依涵，逃過死刑獲得無期徒刑定讞。死者家屬起訴，要求媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏與另外2股東連帶賠償，最高法院2年多前判決呂男等3人須賠償368確定。呂男因此被網友稱為「史上最衰雇主」，他們提出再審，但高等法院審理後，23日再度駁回再審請求。

本案發生於2013年，當時富商陳進福（79歲）與實踐大學副教授張翠萍（57歲）夫婦失蹤，當年2月底、3月初，新北市八里紅樹林地區陸續出現2具浮屍，確認為2夫婦遭殺害後的屍體。檢警鎖定八里當地著名咖啡店「媽媽嘴」店長謝依涵涉有重嫌。經逮捕謝女後，她多次更改供詞，媽媽嘴的老闆呂炳宏、歐姓股東、鍾姓友人都被捲入；儘管疑點重重，檢方最後仍認定謝依涵一人所為，2013年4月間對她提起公訴。

謝依涵一審、二審、更一審3度遭判處死刑，高院更二審改判無期徒刑，最高法院2017年4月間駁回上訴，謝依涵逃過死刑，無期徒刑定讞。而死者家屬以謝依涵、呂炳宏與2名股東為被告，提出民事訴訟，要求連帶賠償。

其中死者張翠萍家屬求償部分，一二審均認定呂炳宏等3人需負擔《民法》上「僱用人」連帶責任，判決呂男3人與謝依涵連帶賠償368萬餘元。上訴第三審後，最高法院2017年6月間駁回上訴確定，呂炳宏被網友封為「史上最衰雇主」。

呂男等人2018年間就提出再審，但遭駁回確定。3人不死心，再度於2020年提出再審，3人根據法醫研究所的函文，以及死者張翠萍胃中食物消化情形、用餐情況、謝依涵更換衣物順序、謝依涵圍裙沒有血跡反應等等證據，辯稱張女是在謝依涵下班後，才在咖啡店外遭下藥迷昏後殺害，並非在店內上班時間發生命案，拒絕賠償。

不過高院認為，呂男等人於先前的訴訟程序中，針對張女在店內遭下藥迷昏的事實，已經沒有提出爭執；另外法醫研究所新的鑑定報告函文，也沒有提到下藥至死亡時之經過時間，無法證明推論謝依涵是下班離開媽媽嘴咖啡店後才下藥，因此高院認為再審無理由，再度駁回。本案仍可上訴。