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快訊／雙子星開發案索賄1500萬　賴素如判刑7年半定讞

▲▼前台北市議員賴素如，請求高院降低保金。（圖／記者吳銘峯攝）

▲賴素如到高等法院出庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員賴素如捲入「雙子星弊案」，檢調查出，賴素如在2013年間向投標台北車站雙子星開發案的業者太極雙星團隊，索取1500萬元賄款，並已取得其中100萬元，因此將她羈押、提起公訴。一審重判10年、二審改判9年，更一審更輕判7年半。案經上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。
 

本案發生於2013年3月間，檢調單位查出，時任台北市議員的賴素如，向投標台北車站雙子星開發案的業者太極雙星團隊，索取新臺幣1500萬元賄款，還表示其中500萬元是要行賄同黨議員，賴素如並已取得100萬元。檢方對賴素如等人聲押獲准，並對她提起公訴，一審認定她期約收賄1500萬元，依《貪污治罪條例》中的「不違背職務行為收賄罪」重判有其期徒刑10年、褫奪公權5年。

案件上訴二審，高院前年9月改認定她收賄1000萬元，仍依相同罪名將她改判刑9年、褫奪公權9年。當時高院將賴的從刑褫奪公權拉高為9年，外界認為頗有「對貪污犯封殺公職」的意味。

但全案上訴第三審後，最高法院認為二審判決僅因業者以「一手在胸前比一圓弧形，另一手以手勢比1」之動作，就能向賴素如表示以1000萬元期約賄路之意思；而賴則以微笑表示同意，雙方就能達成以1000萬元分三階段（即第一階段100萬元，第二階段300萬元，第三階段600萬元）付款之方式期約行賄，推論理由欠缺，有必要進行調查，因此撤銷發回更審。

更審於2018年5月間首度開庭時，賴素如仍否認犯罪，還辯稱：「我確實有很大的冤屈！」她更說檢方指控她期約收賄當天，「我去國父紀念館向國父遺像致意」，根本沒跟居中行賄的業者見面。更審於今年4月間宣判，合議庭仍認定賴素如犯下「不違背職務行為收賄罪」，輕判有期徒刑7年6月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得100萬元。全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴定讞，賴素如將發監執行。
 

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