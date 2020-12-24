快訊／北市跨年防疫措施出爐！設3處管制點　完成實聯制才能入場

▲每年台北101跨年煙火，吸引許多民眾參與。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離跨年只剩不到1週時間，卻發生本土確診案例，其紐西蘭機師活動足跡遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，使外界高度關注台北市跨年防疫作為。台北市政府24日下午緊急召開記者會，公布管制區域範圍，並設置3處管制點民眾需消毒，戴口罩，量體溫及完成實聯（名）制始可入場，且場內強制全程佩戴口罩，禁止除了補充水分外的飲食。

面對跨年防疫，北市府24日下午緊急召開跨年晚會最新防疫措施記者會。台北市觀傳局表示，除了本周末12月26日天母運動公園的「異饗趣」活動取消外，目前更加強跨年防疫措施，將於31日當天於市府前舞台區圍設管制範圍，於松高路，松壽路及市議會前的1號道路分別設置3處管制點，每處管制點視場地條件設置最多10個出入口供民眾進出，民眾必須量體溫，消毒，戴口罩並做好實聯（名）制始得進入，民眾可透過台北通APP或myCode或持身分證掃描入場，管制點外設有準備站協助民眾實聯制入場。

觀傳局提到，另舞台前管制區域將進行總量管制，將視疫情狀態進行管控，管制區域也強制民眾全程戴口罩，禁止飲食（補充水份除外），經勸導不聽者將開罰。

台北市政府副市長黃珊珊表示，北市府已於10月提出跨年疫情備案，跨年活動也持續依疫情滾動式修正，除將遵循中央新公布的防疫措施，也希望透過管制區域，實聯制及總量管制來做更嚴格的防疫，希望民眾來參加跨年活動能玩的放心又開心。

此外，台北市觀傳局指出，北市府跨年活動將於服務台，哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，並將加強消毒頻率，流廁外也增設供水站供民眾洗手。另於醫護站旁設隔離帳及防疫小組，如有疑似個案將進行隔離，並通報台北市衛生局防疫專線（2375-3782）做後續處置，也要求所有工作人員及表演者健康管理。

除現場配合防疫規定外，觀傳局將提前透過各種管道向民眾宣導，如居家檢疫，居家隔離，自主健康管理期間者，及有發燒，呼吸道症狀，腹瀉，嗅味覺異常等疑似症狀民眾、表演者及活動工作人員，不得參加活動，可留在家收看跨年晚會轉播。

最後，觀傳局表示，台北市政府將依中央最新疫情隨時調整跨年晚會辦理方式或規模，最新消息將隨時於台北跨年晚會活動官網公布，並提醒民眾如有呼吸道症狀請在家休息，如外出參加活動請配合做好防疫並全程佩戴口罩，安心愉快地迎接2021年。