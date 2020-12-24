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北市11項元旦新制曝光　通路賣場須設「不含萊克多巴胺專區」

▲▼豬肉攤, 肉鬆,肉乾。（圖／記者許展溢攝）

▲北市元旦新制曝光，其中最受外界關注的，就是針對萊豬進口的《食品安全自治條例》。（示意圖／記者許展溢攝）

記者袁茵／台北報導

距離2021年只剩下不到一週時間，台北市自2021年元旦開始，共有11項新制度即將上路，其中最備受外界關注的，就是《食品安全自治條例》第7條、第9條，要求豬肉進口商強制加入食材登錄平台，同時設置「進口肉品專區」，揭露豬肉原料原產地及自主檢驗報告，以及連鎖通路商販售散裝生鮮豬肉產品標示「不含萊克多巴胺專區」。

針對民眾憂心萊豬標示恐不清楚一事，北市自2021年1月1日起，因應《食品安全自治條例》第7條規定，施行北市市場處列管的公有市（商）場飲食類攤商，應建立食品來源的追蹤（溯）系統等事項，並應加入本市食材登錄平台。

《食品安全自治條例》第9項規定，北市販售散裝生鮮豬肉及豬可食部位連鎖超商、超市及大賣場業者，應於營業場所設置「不含萊克多巴胺」專區，並於明顯處標示；而《食品安全自治條例》第16條規定，附設自助餐廳之星級旅館，應對可供生食的水產品實施強制檢驗生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌、揮發性鹽基態氮或其他依衛生安全風險擇定的衛生管理項目，未依規定進行自主檢驗，得命限期改善，屆期未改善者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，情節重大者，得逕處6個月以上1年以下停業處分。

環保局部分，北市自元旦起劃設3站6處「空氣品質維護區」，包括市府、台北及南港等3處交通轉運站，和陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等6處觀光景點，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，違反者按車種可處新台幣500元至2000元罰鍰，最高可處6萬元罰鍰。另為取締高噪音汽機車，北市推動24小時的「高噪音車輛固定式聲音照相系統」。

此外，考量新冠肺炎疫情造成社會景氣不佳，環保局將原訂於2020年3月1日調漲的垃圾焚化廠代處理一般事業廢棄物收費標準，延後至2021年再調漲，將從原本的每公噸2082元調漲為每公噸2705元。

另，交通局已將板南線沿線機車格位納入收費區域，而1月1日起將捷運信義線（圓山-象山）沿線機車格位納附收費，另外還有台北市公有路外立體及地下停車場月票線上登記、抽籤及付款時間調整，以及重複繳納路邊停車費退費郵簡通知。

由於台北車站前公車停靠區和吳興街220巷（台北醫學大學附設醫院周邊）常常有違規停車現象，因此北市交大建置完成科技執法設備，預計2021年1月4日開始執法。

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