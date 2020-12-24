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疫情升溫！口罩熱搜度狂飆　新年特殊款近一周熱賣超過7萬片

久富餘雙鋼印新年煙火醫療口罩（圖／生活市集提供）

▲MIT品牌推出雙鋼印新年煙火醫療口罩。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情再度出現，民眾對於自身防疫規格也升高，近日關於口罩以及各種防疫商品的網購搜尋量、下單量又有激增現象，不過因現行口罩生產量足夠，基本上不需過度囤貨，倒是許多特色造型的醫療口罩競相問世，成為關注焦點，而近期最夯的新年花色口罩詢問度近7天增18倍，熱銷款更是賣逾70,000片。

生活市集指出，「新年醫療口罩」近7日熱搜度大幅增加了18倍，深入剖析，以台灣製、雙鋼印且有新年象徵的款式為此商品共同特色，如此類商品最熱銷的「久富餘雙鋼印新年成人醫療口罩」為台灣製造，底色為低調時尚的深藍色，並點綴福字、燈籠等喜氣圖案，近一周熱銷超過70,000片；「久富餘雙鋼印新年煙火醫療口罩」以深藍為底色，煙火、2021等花紋點綴，既有造型又兼顧美觀，上架第一天即售出超過8,000片。

久富餘雙鋼印新年煙火醫療口罩（圖／生活市集提供）

▲雙鋼印新年成人醫療口罩。（圖／生活市集提供）

東森購物網也指出，23日口罩銷售熱度較前一日明顯成長2倍之多，即日起網站推出防疫專區，集結各款MIT口罩商品、抗菌用品、洗手機、保健食品等，助民眾安心防疫。其中推出多檔口罩商品優惠，12/22～1/31期間購買摩戴舒平面成人雙鋼印口罩，單盒50片裝，兩盒優惠價500元免運費；久富餘雙鋼印成人醫用口罩則有多款特殊花色，除了聖誕限定款、冰晶雪花版，還有新春跨年煙火、金牛送財等應景款，單盒50片特惠399元。

摩戴舒醫用口罩（圖／東森購物提供）

▲摩戴舒平面成人雙鋼印口罩，12/22～1/31期間下單兩盒優惠價500元免運費。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物22日站上口罩銷售狀況也較近日成長了3成，為滿足用戶防疫需求，即日起至12/29每日0:00限量販售福德醫用口罩，上架魅力紫、氣質橙2色，單盒30入，原價319元，活動價239元。而自今年2月至今，防疫不間斷，口罩買氣居高不下，在Yahoo奇摩電商揭曉的2020「年度十大『疫』軍突起熱銷榜」中，購物中心每秒賣出3個醫療口罩，秋冬防疫專案再起更促動超級商城近三個月口罩業績年增40倍，分別拿下兩大平台熱銷Top2及Top3。

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