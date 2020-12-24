全國最高防疫規格！花蓮跨年9條防疫守則　確保零檢出

▲今年太平洋觀光節花蓮跨年號稱東台灣最大場，卡司超吸睛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

跨年活動在即，花蓮縣政府23日表示，今年的太平洋觀光節跨年晚會防疫措施，除遵照中央疫情指揮中心建議執行之五大規範外，縣府主動升級相關防疫規定，呼籲參與民眾務必配合，保護自己也體恤他人，讓國人的連假出遊能安心、平安又盡興。

針對跨年晚會，花蓮縣政府觀光處特別詳列九條防疫守則，籲請民眾務必全程配合，當晚縣府也將總動員，晚會現場嚴格落實相關規定，其中包括：

一、所有參與晚會者，包含工作人員及民眾，皆須全程配戴口罩。

二、會場全面禁止飲食（喝水除外），經勸導不聽者，予以裁罰。

三、居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間以及有發燒、呼吸道不適腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者勿參加。

四、近期有出國旅遊史或自主健康管理期間者均排除為工作人員。

五、跨年晚會活動區域（東大門廣場）將使用阻材框限觀賞範圍，共分為4個出入口，並分兩時段開放，加強人流管制。

六、所有入口處皆設有專業熱顯像儀進行體溫量測，體溫超過攝氏37.5度者即無法入場。

七，入場民眾均採實聯制，為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機並且開機。

八、提高公共廁所之消毒頻率，並於每個出入口及醫護站備有足量酒精消毒手部，並設有醫療應變措施。

九、現場將透過舞台大型LED警語輪播、主持人口播以及工作人員舉牌提醒，嚴格執行宣導防疫配合事項。

▲東大門廣場共分為4個出入口，並分兩時段開放，加強人流管制。

今年太平洋觀光節花蓮跨年號稱東台灣最大場，卡司超吸睛，包括「亞洲天王」任賢齊、「情歌天后」萬芳、「平民天團」玖壹壹、葉啟田、許書豪、周予天、蔡佩軒、舞思愛、Wish朱宇謀、鄭心慈、莫宰羊等多組偶像歌手接力上陣演出，預計吸引至少兩萬人至現場參與。

縣府更準備璀璨煙火搭配音樂饗宴，打造達259秒的國際煙火秀，象徵「愛永久」，並施放全國跨年最大尺寸的12吋大型高空彈。

主辦單位呼籲民眾務必配合活動防疫措施，進入會場請佩戴口罩、量體溫、填寫實聯抽獎券，保護自己也保護他人，一同迎接美好的2021年！

電視播出平台包含MTV、台視綜合台跟洄瀾電視，晚間七點起全程直播，活動詳情請見花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）及花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour）。

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