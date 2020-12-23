回顧2020台灣防疫　蔡英文： 當一個台灣人可以很光榮

記者蔡文鈴／台北報導

2020年全球遭新冠肺炎肆虐，但台灣防疫成果卓越令國際驚艷，總統蔡英文則透過官方LINE帳號激勵國人，「當一個台灣人，可以很光榮，可以抬頭挺胸，昂首闊步」，也提醒大家防疫關鍵時刻，一定要戴口罩、勤洗手，遵守防疫規範。

蔡英文23日透過官方LINE帳號發布一支影片，帶領我們回顧一整年來的努力。在疫情嚴峻的當下，我們團結、自信、超前部署，在經濟、國防、外交上也都各有斬獲。

面對種種挑戰，蔡英文向國人表達感謝，並喊話未來不能鬆懈，繼續堅定保衛國家安全，守護全民健康，讓台灣更好。也提醒大家，「防疫的關鍵時刻，一定要戴口罩、勤洗手，遵守防疫的規範。」

近日台灣出現了久違的本土確診病例，蔡英文23日下午親自發表談話表示，明天就是聖誕夜、下週就要跨年，她希望大家一定要謹記防疫指示，全程戴口罩、禁止飲食，而縣市政府也務必落實防疫。

蔡英文表示，關於本土疫情發展，衛福部長陳時中已經報告過，這幾個案例有明確感染源，疫調還在進行中，請大家無須過度恐慌，一起案例並不能否定過去的努力，但足以提醒我們，防疫很困難，需要政府和人民合作，配合政策才可以把風險降到最低。

▼蔡英文回應本土新增案例。（圖／記者黃國霖攝）



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