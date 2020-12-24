行政院7項惠民措施元旦起跑一次看　生活費18.2萬、基本工資24000

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院24日院會報告「110年元月實施之惠民措施」，內容包含基本工資調漲、農民退休儲金上路、農業保險法及其補助辦法上路、國中小營養午餐加碼補助、基本生活費調增、圖書出版品免徵營業稅，以及口罩實名制增量降價等7項，將在2021年1月1日上路。

行政院宣布的7項惠民措施的內容分別為：

一、勞工基本工資調漲，月薪由2萬3,800元調整至2萬4,000元，時薪由158元調整至160元，約208萬名勞工受惠。

二、農民退休儲金上路，農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額共同存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元。

三、農業保險法及其補助辦法上路，將天災、疫病、市場風險納入，持續提供3分之1至2分之1的保費補助，並成立農險基金逐年編至100億元，穩定農民收入。

四、國中小營養午餐加碼補助，學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元。

五、.基本生活費調增，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠。

六﹑圖書出版品免徵營業稅，經營圖書出版品之出版或進口事務者，得申請免徵營業稅， 110年1月起受理申請。

7、口罩實名制增量降價，由原本14天可買9片、45元，調整為可買10片、40元，多1片少5元。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，今天是他就任院長第711天，這711天，他很感謝各位首長帶著所屬團隊，像7-11一樣，幾乎每天24小時、全年無休、全心投入，除了把防疫、紓困、振興都做到位，促進產業轉型、帶動經濟發展，推動多項全齡照顧、國人有感的施政，在均衡發展、永續台灣、人文民主等方方面面，也都有相當進展。

蘇貞昌表示，下個禮拜的院會也就是今年的最後一次院會，要除舊、佈新，今年全世界真的是最艱苦的一年，但是台灣應總統的要求、指導，在大家的努力下、在全民的支持下，做出很可觀的成績，「我也很榮幸跟大家在一起」，也請相關部會就這一年來的人、事、方法、溝通及盤點，不斷精進。

蘇貞昌指出，蔡政府連續第5年、5度調高勞工基本工資，讓每年有超過200萬民基層勞工受惠；2020年第4度調高每人基本生活費，且是歷來調幅最高的一次，約有208萬戶家庭受惠。即便在疫情衝擊下，政府仍然用心提升勞工薪資收入，並減輕稅賦負擔。

另外，蘇貞昌也強調，蔡政府可以說是最照顧農民的政府，不僅守住非洲豬瘟，保護2,000億元產值，今年6月，台灣更從口蹄疫疫區除名，生鮮豬肉可以再度外銷，還要投入160億元，讓養豬產業轉型再升級；此外，完成農民4大福利拼圖，提升農民福利、保障農民生計。

2021年元月實施的惠民措施，包含基本工資調漲及基本生活費調增、農民退休儲金及農業保險補助上路、國中小營養午餐加碼補助、圖書出版品免徵營業稅，以及口罩實名制增量降價等，請各有關部會加強宣導，並做好各項前置準備作業，務必讓國人能感受到政府照顧的美意，請大家一起加油，讓台灣更好。

▼行政院公布2021年惠民措施，懶人包一次看。（圖／行政院提供）