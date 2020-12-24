香港已採購2250萬劑疫苗　林鄭月娥：足夠居民使用

▲香港特首林鄭月娥上週表態，自己願意接種新冠疫苗。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對第四波新冠疫情未見消退，香港特首林鄭月娥23日下午召開記者會，揭露目前香港已向三間廠商達成協議，共訂購2250萬劑疫苗，以每人兩針劑，足夠全港市民始打。「特區政府將繼續尋找第四款疫苗，希望最終足夠香港人口兩倍使用。」

林鄭月娥表示，港府23日與英國阿斯利康製藥達成協議，訂購750萬劑與英國牛津大學共同研發的疫苗；另先前與大陸科興控股訂購，以滅活技術生產的750萬劑疫苗，最快下周將有100萬劑運抵香港。

▲香港第四波疫情嚴峻。（圖／路透社）

由復星醫藥與德國拜恩泰科合作的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，港府也訂購了750萬劑，首批100萬劑預估2021年第一季抵達香港。林鄭月娥說，「特區政府將繼續尋找第四款疫苗，希望最終足夠香港人口兩倍使用。」

她強調，市民在自願前提下進行疫苗接種，並可自行選擇接種時間和地點、決定接種哪一款疫苗。港府還將開發電子紀錄系統，做為民眾注射疫苗的證明。

據香港衛生署23日通報，截至當天凌晨零時，全港新增53例新冠肺炎確診病例，其中47例為本地感染，另有逾40人初步檢測呈陽性，正等待複檢。香港至今累計確診病例達8353例。

值得注意的是，傳染力強的英國「新變種病毒株」可能已傳入香港。香港衛生署指出，鑑於英國出現新變種病毒株，對近期自英國輸入病例，進行病毒基因化驗，在完成的11份樣本中，有2個樣本的病毒基因排序似乎與新變種病毒吻合，所涉病例均為英國返港的留學生，他們分別於本月7日和13日返抵香港，其中一人已康復出院。

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