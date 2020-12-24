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北京新增1無症狀患者！34歲男「染疫後」搭機飛浙江　官方急消毒

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新增1例無症狀感染者。（資料圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼遼寧等地發生新冠肺炎本土病例後，北京今（24）日通報，23日0時至24時新增報告1例無症狀感染者，為海淀區奧北興華科貿中心有限公司34歲男員工。

「健康北京」今日發布通報，12月23日0時至24時，無新增報告本地確診病例、疑似病例，新增報告1例無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

▲▼2020.10.13,北京,首都機場,停機坪,免稅店關門,每日班次少,機場餐廳用椅子設防線。（圖／記者任以芳攝）

▲北京首都機場。（圖／記者任以芳攝）

據通報，該名男性患者34歲，現住北京市順義區，為海淀區奧北興華科貿中心有限公司員工，因參加研究生入學考試，22日在順義區進行新冠病毒核酸檢測，當日乘坐國航CA8347航班，由北京首都機場赴寧波出差。

通報指出，該名患者23日核酸檢測報告為陽性，順義區疾控中心即與其取得聯繫，經向浙江省衛生健康部門了解，當地相關機構結合其流行病學調查、臨床表現、實驗室檢測等結果，診斷為無症狀感染者，現已轉運至當地定點醫院隔離觀察。

目前當局已對其居住小區、工作單位採取了管控措施和終末消毒，對密切接觸者進行了集中隔離醫學觀察。

另外，《新京報》23日指出，北京蓮竹花園社區正在進行流調和全員核酸檢測，居委會建議非社區居民暫時不要進入；社區內已有多名身穿防護服的工作人員就位，並且進行消毒作業。

當地民眾表示，蓮竹花園社區從上午開始進行封閉管理，「要是沒有著急的事情就別進去了，要不然肯定出不來，估計得封閉管理14天。」附近一家便利店的收銀員指出，該社區從上午開始封閉，「聽說小區有疫情，裡面的業主要進行核酸檢測。」

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