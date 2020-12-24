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不爽紐籍前機師！她仍幫腔「攻擊言論不必了」：防疫不是靠分化

▲▼秋冬專案，8大類場所強制戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO認為，台灣防疫成功是因為互助合作。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

時隔8個月，新冠肺炎再度出現本土案例，染疫機師在台灣趴趴走使防疫失守，也氣炸台灣人爆出肉搜潮。就有一位女網友在《Dcard》發文分享自己的看法，認為現在偏差的言論不會幫助現在的情況，說自己也很氣一人不守規矩，害得全國人心惶惶，「但無助防疫和肆意攻擊別人的言論或行為就不必了。」

這位女網友在《Dcard》發文「台灣防疫成功是因為互助合作，不是因為分化和看別人笑話」，文中表示，她對不守防疫規定的機師也有所不滿，但讓她更惱火的是「一些網民無腦地散布他人個資和偏差的言論。」

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原PO相當直接地質問「請問，如果今天確診者是你的親友，你會上網散播他的個資嗎？你看到別人亂講話亂傳資料會開心嗎？」女網友表示，做錯事就要處罰，針對當事人不好的舉動，公眾有評論的自由，「但都是成年人了，評論的界線還不知道嗎？」

她認為，指揮中心已經有調查，也有公布和防疫有關的資訊，包括接觸對象、活動地點等等，「請問其他資訊對防疫有益嗎？」最後她強調，對於一人不守規定、導致全國人心惶惶，他也感到很生氣，但無助防疫和肆意攻擊的言論行為「就不必了」，「大家加油，互助合作才是我們真正需要的。」

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