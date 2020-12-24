　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網美稱「男友得新冠」還板橋南港到處逛！　遭檢舉急澄清：開玩笑

▲▼開玩笑男友得新冠。（圖／翻攝自Dcard）

▲自稱男友去醫院開刀回來感染新冠。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

疫情加重全民都繃緊神經防疫，但重要時刻竟然還有人拿新冠肺炎開玩笑！一名網友23日在Instagram滑限時動態，看到某公開帳號自稱男友得新冠卻不去看醫生，且兩人還一起在台北市趴趴走，行經路線包含板橋車站、南港車站，她看到限時動態的當下立即截圖向衛福部舉報，結果當事者竟澄清只是開玩笑。

網友在Dcard貼出限時動態，該女子自稱男友去醫院開刀，回來就「連燒2天全身無力」，篤定地說自己得了新冠肺炎，還堅持不去看醫生，和女友待在房間內完全沒做任何防疫措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼開玩笑男友得新冠被砲轟。（圖／翻攝自Dcard）

▲和疑似感染的男友在房間待一整天，又跑去車站趴趴走。（圖／翻攝自Dcard）

經過10小時後，女子再度PO出兩則限時動態，透露她正要從板橋移動到南港，還曬出購買的高鐵票，更抱怨車站太大害她迷路，自己一個人不斷在車站裡繞圈圈，甚至繞到了板橋大遠百。若依照女子先前說的「男友確診新冠」，那麼她很有可能已經被傳染，在車站裡走來走去的期間接觸無數乘客，病毒有可能就趁此時爆發擴散。

▲▼開玩笑男友得新冠被砲轟。（圖／翻攝自Dcard）

▲被檢舉後澄清只是開玩笑。（圖／翻攝自Dcard）

消息露出後引發眾人恐慌，女子隨即再PO一篇限時澄清，「那個光頭沒有得武漢（新冠肺炎），不用再私訊我了」，其實男友只是感冒發燒，也因為腳受傷都待在家，沒有和她一起到板橋、南港車站，「你們不用過度害怕，他的活動範圍只有我家。」

其他網友看完她的澄清文後更加憤怒，紛紛砲轟「這種敏感時期，開這種玩笑不用罰嗎」、「如果是開玩笑的話，散播假消息也會引起大眾恐慌吧==何況粉絲還有七千多」、「這麼大了什麼玩笑不能開都不知道」、「無聊當有趣」、「白目死」。

ET快訊
小A辣開機了！男友不戴驗貨「緊到不行」3優點嗨爆
路邊整排機車拖吊「它唯一倖存」　網曝真相：1條件無敵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯生鮮6折超划算！他曝光「3肉品必搶秘笈」：比大賣場便宜

高雄跨年觀眾區有規定！戴口罩、禁飲食　市府組5大「快速反應隊」稽查

挑禮物發現女友才剛離店！網冷回「6字」預測劇情　整樓跪了

菲籍女檢疫期滿自費採檢…爽吃火鍋後確診　衛生局回應「足跡史」

「買到好市多新品」反悔求幫歸位　店員告知報廢！她驚：還沒結帳

台灣燈會在新竹照辦！「4點修正版」出爐　縮小規模、一證通行

學徒滑手機　「20年師傅」忙翻曝苦撐原因：1個月才多你們2000元

台鐵元旦再「加開6班車」12/25開搶！進車站未戴口罩最高罰1.5萬

《冰雪奇緣夢幻特展》經典角色1:1還原　最完整周邊通通在這裡！

久坐族在家「每天拉1根」背痛秒解決！他實驗1周見效　過來人狂推

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

全聯生鮮6折超划算！他曝光「3肉品必搶秘笈」：比大賣場便宜

高雄跨年觀眾區有規定！戴口罩、禁飲食　市府組5大「快速反應隊」稽查

挑禮物發現女友才剛離店！網冷回「6字」預測劇情　整樓跪了

菲籍女檢疫期滿自費採檢…爽吃火鍋後確診　衛生局回應「足跡史」

「買到好市多新品」反悔求幫歸位　店員告知報廢！她驚：還沒結帳

台灣燈會在新竹照辦！「4點修正版」出爐　縮小規模、一證通行

學徒滑手機　「20年師傅」忙翻曝苦撐原因：1個月才多你們2000元

台鐵元旦再「加開6班車」12/25開搶！進車站未戴口罩最高罰1.5萬

《冰雪奇緣夢幻特展》經典角色1:1還原　最完整周邊通通在這裡！

久坐族在家「每天拉1根」背痛秒解決！他實驗1周見效　過來人狂推

買2000元就送價值699元「寵物公仔保溫瓶」　寵物雲商城限時3天聖誕禮物

全聯生鮮6折超划算！他曝光「3肉品必搶秘笈」：比大賣場便宜

高雄跨年觀眾區有規定！戴口罩、禁飲食　市府組5大「快速反應隊」稽查

倒數7天脫歐！英國、歐盟「挑燈夜戰」達成新協議　擬24日宣布　

挑禮物發現女友才剛離店！網冷回「6字」預測劇情　整樓跪了

薪水被老婆敗光！他「心理不平衡」存私房錢叫小姐：我也想買快樂

陳菊財產申報曝光　花3個半月繳清977萬元房貸

決定飼養就要負起一輩子責任！　新手貓奴正式上線：注意事項篇

長棉棒插鼻孔採檢　何志偉宣布結果是「陰性」

菲籍女檢疫期滿自費採檢…爽吃火鍋後確診　衛生局回應「足跡史」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

路邊機車被拖吊　「它唯一倖存」

老公天兵行為　妻子洗衣崩潰怒吼

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

挑戰15年最冷跨年！寒流恐襲探6度　3波變天今越晚越冷

紐籍機師同班空服遭爆回台參加百人趴

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

運動中心殘酷現實　一群男被忽略

紐籍機師7足跡外流原因曝光

鍘染疫機長…長榮仍背罵名！　機師淚曝「煎熬真相」

更多熱門

相關新聞

秒打新冠疫苗！旅美醫曝「25字無懼原因」：這不是我一個人的戰役

秒打新冠疫苗！旅美醫曝「25字無懼原因」：這不是我一個人的戰役

面對全球止不住的新冠肺炎疫情，各國積極研發疫苗，但除了在短時間內被開發出來、緊急核可施打，未知的副作用更是讓民眾卻步。一名旅美醫師Peddy指出，自己是第一批施打莫德納（Moderna）疫苗的人，也曾緊張、害怕，但最後仍選擇在疫苗抵達後第一時間接種，她透露「25字無懼原因」，暖哭大票網友們。

網傳「檸檬＋溫水」可殺病毒？專家打臉：只能強化免疫系統

網傳「檸檬＋溫水」可殺病毒？專家打臉：只能強化免疫系統

高雄女「吃鍋確診」罰1萬　網笑：罰沒事去自費篩檢　

高雄女「吃鍋確診」罰1萬　網笑：罰沒事去自費篩檢　

單親爸復工拚買禮物　確診亡留3兒女

單親爸復工拚買禮物　確診亡留3兒女

0本土破工　紐網友喊：丟臉！該撤護照罰5萬美元

0本土破工　紐網友喊：丟臉！該撤護照罰5萬美元

關鍵字：

確診疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面