網美稱「男友得新冠」還板橋南港到處逛！　遭檢舉急澄清：開玩笑

▲自稱男友去醫院開刀回來感染新冠。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

疫情加重全民都繃緊神經防疫，但重要時刻竟然還有人拿新冠肺炎開玩笑！一名網友23日在Instagram滑限時動態，看到某公開帳號自稱男友得新冠卻不去看醫生，且兩人還一起在台北市趴趴走，行經路線包含板橋車站、南港車站，她看到限時動態的當下立即截圖向衛福部舉報，結果當事者竟澄清只是開玩笑。

網友在Dcard貼出限時動態，該女子自稱男友去醫院開刀，回來就「連燒2天全身無力」，篤定地說自己得了新冠肺炎，還堅持不去看醫生，和女友待在房間內完全沒做任何防疫措施。

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▲和疑似感染的男友在房間待一整天，又跑去車站趴趴走。（圖／翻攝自Dcard）



經過10小時後，女子再度PO出兩則限時動態，透露她正要從板橋移動到南港，還曬出購買的高鐵票，更抱怨車站太大害她迷路，自己一個人不斷在車站裡繞圈圈，甚至繞到了板橋大遠百。若依照女子先前說的「男友確診新冠」，那麼她很有可能已經被傳染，在車站裡走來走去的期間接觸無數乘客，病毒有可能就趁此時爆發擴散。

▲被檢舉後澄清只是開玩笑。（圖／翻攝自Dcard）



消息露出後引發眾人恐慌，女子隨即再PO一篇限時澄清，「那個光頭沒有得武漢（新冠肺炎），不用再私訊我了」，其實男友只是感冒發燒，也因為腳受傷都待在家，沒有和她一起到板橋、南港車站，「你們不用過度害怕，他的活動範圍只有我家。」

其他網友看完她的澄清文後更加憤怒，紛紛砲轟「這種敏感時期，開這種玩笑不用罰嗎」、「如果是開玩笑的話，散播假消息也會引起大眾恐慌吧==何況粉絲還有七千多」、「這麼大了什麼玩笑不能開都不知道」、「無聊當有趣」、「白目死」。