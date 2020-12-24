高中英聽成績公布！3.7萬人連考兩次　僅3成進步、6成5成持平

▲大考中心公布110學年度高中英聽成績。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度高中英聽測驗第二次考試今（24日）公布成績。大考中心指出，今年實際應考人數有4萬3484人，A級占12％、B級占41％、C級占41％、F級約占6％。英聽考試有兩次，根據大考中心資料指出，第二次考試成績等級提升者佔30.50%，但絕大多數者成績仍維持不變佔65.37%，學生可以兩次成績擇優使用。

大考中心副主任鄭中平表示，英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解四種題型，整體而言，這次考生在看圖辨義的得分率近七成，其餘三種題型都在六成上下。

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鄭中平也分析，將兩次英聽考試成績擇優後重新估算，110學年度考生有24.24%拿到A級，33.96%拿到B級，35.07%拿到C級，6.73%拿到F級，和近5年相較，表現大致居中。

至於不同成績等級的考生在四種題型上的得分率，對得A等級考生來說，四項得分率皆達9成以上；對得B等級考生來說，看圖辨義、對答、短文聽解文7成6以上，而簡短對話得分率為7成；對得C等級考生來說，看圖辨義得分率近6成，而其他三項得分率為4成多；最後對得F等級考生來說，以看圖辨義的得分率近3成，而其他三項得分率都在2成上下。

大考中心試務召集人沈清嵩另說明英聽二試違規情形，考試以未攜帶應是有效證件正本是違規案件最大宗，再次呼籲考生，未來學測應備妥有效證件，以避免因違規而被扣減成績。大考中心再次強調，有效證件為身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、身心障礙證明、護照或居留證，特別提醒考生學生證無論有無照片，都是無效證件。