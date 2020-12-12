考生注意！高中英聽二次考試登場　入場須全程戴口罩

▲高中英語聽力測驗第二次考試今日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度高中英語聽力測驗第二次考試今（12日）登場，分別於33個考區、50個分區，1,330個試場舉行，共計有45,736人報考。大考中心指出，因應疫情，這次考試未開放考生親友進入考場陪考，僅提供集體報名單位、身心 障礙及重大傷病以及突發傷病考生，可申請 1 位親友陪考，另外，考試時也須全程佩帶口罩。

本次英聽考試時間為上午11時至12時，大考中心說明，考試當日，考生進入分區時須出示專用入場識別證及應試有效證件正本，配戴口罩並配合體溫量測。各分區於9:30開始量溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。 未攜帶入場識別證之考生，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發。未攜帶應試有效證件正本之考生，若由親友補送，配合防疫規定，請其送達考（分）區 門口，由考（分）區入口處服務人員簽收、發給送達證明，送達時間以簽收時間為準，並請考生於考試結束後前往試務辦公室領回補送之證件。

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大考中心也說明，依據 110 學年度考試簡章，應試有效證件正本包括，身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。考生如因身心或特殊狀況致無法配戴口罩，未及於報名期間申請免戴口罩應試者，請依突發傷病申請方式，檢具診斷證明書向考區申請，經審查核可者將移 至備用試場，並免戴口罩應試。

大考中心也提到，境外考生若同時報名110學年度高中英語聽力測驗第二次考試及110學年度學科能力測驗，為減少其在短期間內因往返國內外須配合檢疫隔離的次數，請於12月7日（一）至9日（三）向大考中心提出申請，經審核後，則可於學測考試結束次日，110年1月24日上午進行高中英語聽力測驗第二次考試。

