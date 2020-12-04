網爆：準醫大男生女廁偷拍...醜聞被河蟹　台南校方：部分不實

▲有網友匿名ＰＯ文指出，台南市１所高中傳出高三男學生在女廁所裝設針孔攝影機偷拍案，質疑校方想把事情壓下。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者林悅／台南報導



台南市市區1所高中傳出高三男學生在女廁所裝設針孔攝影機偷拍案，轄區警方指出，警方並未接獲報案，警方於12月3日主動聯絡校方了解案情，因刑法妨害秘密罪係告訴乃論，警方已請學校轉達提醒當事人的法定權益，如果提告警方一定受理偵辦。

據了解，上月中旬1名高三女生在校內女廁所如廁時，發現垃圾桶後方有亮光，經進一步查看，赫然發現被人裝上針孔攝影機，立即拿起攝影機準備交到老師辦公室時，一名高三男生在走廊發現，疑上前企圖搶走攝影機，但仍被女學生搶回報請師長處理。

不料，11月初有人匿名在網路社群PO文，指校方處理態度消極，認為由於裝設針孔攝影機的男學生，成績頗為優秀，被校方評估可望錄取醫科，但因擔心影響校譽及男學生的未來，校方才不准學生四處張揚。

匿名PO文者指出：「我也去那間廁所上過，真的傻眼」、「學校真的可以再誇張一點，這種事叫同學們不准跟別人講，想把事情壓下去，因為我也是這幾天才知道這件事的，這可以告學校嗎？啊講出來這樣會被告嗎？希望可以傳遍全台南高中」。

對此，台南市婦幼警察隊指出，未接獲校方相關通報或報案。轄區警方則表示，屬告訴乃論案，被害人未提告警方無法偵辦；違反性平部分須由校方召開性平調查委員會認定。

不過，校方否認隱匿偷拍事件，聲稱網路流傳的部分內容非事實，案發當天即依相關程序進行校安與社政通報，全案也已組成調查小組調查中，但目前只有一名受害女學生接受調查，日後如果發現還有其他受害學生，也將持續進行調查，3個月內會將全案調查清楚。

校方4日下午發表4點聲明指出：1、學校依法進行通報，並召開性平會組成調查小組，啟動調查。2、校方已針對所有高三學生進行輔導與加強性平觀念宣導。3、依性平法規定，任何疑似性平事件，必須由性平會組成調查小組啟動調查其他任何人(包含師長、學生及學務處等處室)皆不可有詢問、刺探或調查相關人員或學生之舉動，亦不得任意透漏相關事項。4、學校已加強校園安全巡檢，除了原有之感應照明設備及監視器，已在重要地點再增設監視設備，請學生及家長放心。

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