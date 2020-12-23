學習歷程檔案容量增加了！教育部：可傳圖文15張、480P影片50秒

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

111學年度大學考招制度大變革，將以「學習歷程檔案」取代備審資料，日前外界建議應放寬學習歷程檔案上傳容量限制。教育部今（23日）指出，109學年度第一學期開始，將調增每件容量上限至文件檔4MB、影音檔10MB，讓學生建置學習歷程檔案的內容符合其完整性，並兼顧將來作為大專校院個人申請及甄選入學備審資料之品質期待。

根據教育部日前訂定，高中生學習歷程檔案，一件文件至多2MB，頂多是一頁黑白A4檔；一件影音至多5MB，外界認為容量太小，對於部分學生不利。

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教育部對此表示，將調增每件學生學習歷程檔案上傳容量文件檔至4MB，其4MB文件檔的內容大約可包含15張圖文資料。在影音檔部分，調增影音檔每件上傳容量至10MB，mp3音檔約可錄製6分鐘、mp4影音檔以480P SD畫質約可錄製50秒、720P HD畫質約可錄製20秒。

▲教育部宣布，自109學年度第一學期開始，學習歷程檔案文件檔調增為4MB、影音檔調增為10MB。（圖／教育部提供）

教育部也說，若學生參加大專校院個人申請及甄選入學時，欲報考之校系如有特殊作品需求（如美術、設計、音樂、影音創作、動畫等），仍可在第二階段指定項目甄試時，透過校系指定方式，提交其他相關有利審查資料，因此，學習歷程檔案上傳文件檔案容量上限規定，並不影響該相關領域考生權益。

教育部也提到，為避免學生於學期末時，既須準備定期評量考試，又須同時完成並上傳「課程學習成果」至「學習歷程學校平台」，並讓教師有充分的認證作業期程，爰除三年級第2學期以外，作業期程均應至少延長至該學期「休業式結束後2週」。有關三年級第2學期學生上傳及教師認證期限，教育部於通盤檢視後儘速公布。

教育部也重申學習歷程檔案作為備審資料的來源之一，大學審查是以學生所提供資料綜合性評量，不是以量取勝，而是重視包括基本素養所展現的核心能力、在校內的學習活動、重視資料真實性、學生自主準備及重視學習過程的反思。

