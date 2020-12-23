高中英聽成績單24日寄發　明早9時網路、電話都查得到

▲110學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績通知單將明日寄發。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（23日）指出，110學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績通知單將於明（24日）寄發。如欲查詢成績通知單寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請以電話查詢。申請補發成績單日期自25日起至29日止，逾期不予受理。

大考中心說明，英聽第二次考試成績24日寄發，當日上午也提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。

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同日上午9時起，即可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

大考中心提到，考生如對該次測驗成績有疑義，請於24日至25日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區– 查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，不予處理。複查結果通知書於29日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

