長榮開除染疫機師還不夠！陳時中籲「延長隔離時間、減少航班」

▲長榮開除染疫機師，陳時中上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》表示，長榮做得還不夠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者謝承恩／台北報導

染疫機師於自主管理期間到處趴趴走，足跡遍及台北天母及桃園南崁兩地，加上於機上執勤未佩戴口罩等規定，已遭桃園開罰30萬，並也遭到長榮航空開除。陳時中表示，長榮航空開除機師，是為了讓其他機組人員明白「沒遵守規定會受到一定處分」，但即便如此他也表示「長榮航空做得不夠！」往後對於其他航空業的相關管理也會日趨嚴格。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目中表示，染疫機師案765這次事件中，犯了最大兩個錯誤，一個就是機組人員在自主管理期間的天數是縮短，規定也相較他人放寬，卻沒有檢點自己的生活，反而跑了更多地點，甚至沒有戴口罩，按規定是避免出入人多、擁擠的空間，結果案765整天都在外面跑。第二個是機師在機艙密閉空間工作，都已經咳嗽卻都沒有佩戴口罩，造成機組人員感染。

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對此長榮航空也於昨（23）日將紐籍機師開除，然而陳時中表示，長榮航空開除機師，是為了讓其他機組人員明白「沒遵守規定會受到一定處分」，但即便如此，「長榮航空做得不夠，他沒有很明白大家最關切的是什麼？是在航空管理SOP上有沒有得到落實。」往後對於其他航空業的相關檢疫辦法也會更加嚴格。

陳時中說明，過去讓機組人員能夠縮短居家檢疫3天、5天，是考量到航空公司的特殊性質，如果比照一般人14天居家檢疫，很可能航空公司就垮了，但是天數縮短的基礎，是大家都要能夠守的好，如果航空公司沒辦法落實SOP，那是否就考量要增長隔離時間、甚至減少航班。

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