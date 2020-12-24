機上「有人勸戴口罩」紐籍機師仍不配合　陳時中：最高罰1.5萬

▲長榮航空紐西蘭籍機師造成台灣防疫破口，隨後遭到開除。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空的紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，隨後被爆出機上不願戴口罩，不配合居家檢疫，造成台灣防疫破口，更傳染一名本土病例（案771），長榮航空也開除該名機師，另外，經長榮內部了解，機上其他人員都有勸該機師要戴口罩，但機師仍不願意配合。對此，指揮官陳時中也在今表示，「如果真的經過規勸不聽，就會開罰。」最高可罰1.5萬元。

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紐籍機師不僅不配合機上防疫措施，在確診新冠肺炎後，疫調過程也不願誠實告知接觸史及活動史，指揮中心第一時間也表示，可依傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，隨後桃園市衛生局也祭出重罰30萬。

▲衛福部部長陳時中今早受訪。（圖／記者趙于婷攝）

另外，針對機上未戴口罩一事，陳時中原先表示，法規是規定「經勸導不聽」就開罰，更直指「他全程都在咳嗽，但因為他是機長，所以沒有人敢勸他。」但長榮經過內部調查，發現機上其他機師有提醒該名紐籍機師要戴上口罩，但仍不願配合。針對長榮調查結果，陳時中今早受訪一聽，也直言「那就會開罰！」依法可罰3千元～1.5萬元。

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