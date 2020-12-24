本土防疫破功！陳時中：第一時間知道大嘆一口氣

▲陳時中上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》。（圖／記者呂佳賢攝）

記者謝承恩／台北報導



染疫機師在台灣趴趴走，民眾特別關注到底活動軌跡究竟去哪裡！除了指揮中心公布3大地點外，日前台北市議員徐巧芯日前公布另一表格，更詳細包含台北車站、象山、鼎泰豐等地，懷疑指揮中心隱匿活動軌跡，而在知道台灣連續253天0本土案例破功，陳時中第一時間的反應是大嘆一口氣。



中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目中表示，徐巧芯手中的表格是提供給地方政府做進一步的消毒清潔的地點，她可能第一時間得到消息就急著分享出去，是違反傳染病防治法。他表示，公布軌跡範圍是交由疫調人員判斷，且應統一由疫情指揮中心公布，否則假新聞滿天飛，對防疫是一大障礙。

▲案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

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至於活動軌跡不單只有原先公布「新光三越天母店、遠東SOGO天母店、好市多南崁店」，陳時中澄清並非刻意隱匿軌跡，而是要分兩層次討論。

第一、這些地點包含「地方政府通報」以及「中央掌握」的資訊，疫情指揮中必須綜合兩邊做判斷跟整理，根據疫調人員調查是否有接觸者、匡列人員多少等等，只要足跡掌握清楚，就不必對外公布，至於沒掌握或不清楚的，就必須對外說明，或發布細胞簡訊要大家注意。

第二、染疫者的活動軌跡都統一要由指揮中心公布，要遵守這項規定，交由專業疫調人員做判斷，否則大家都能夠公布，會讓真假訊息分不清楚，對於防疫工作是沒有幫助的，指揮中心公布原則就是「力求不亂」，有問題就匡列、採檢、進行自主健康管理。

▲陳時中上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》被問到是否對徐巧芯提告，他說暫時沒想這麼多。（圖／記者呂佳賢攝）

至於徐巧芯所掌握的表格，指揮中心是否能證實內容屬實，陳時中回應，需要以指揮中心公布資訊為主，如果在同一時間有抵達該地點的人，有出現症況或者不安心，能夠主動撥打1922進行通報或採檢。至於表格是從何處外流？陳時中表示，會交由政風處調查，周玉蔻提問是否對徐巧芯提告，陳時中回答暫時沒想這麼多。