染疫機師趴趴走、拒配合　陳時中氣：習慣不好又隱瞞要檢討生活

記者謝承恩／台北報導

染疫機師遭爆料入住負壓病房後，不願配合疫調，佯稱自己失憶、拒絕透露活動軌跡，甚至堅稱自己沒病，讓指揮中心傷透腦筋，甚至動用警政單位協助調查。陳時中指出，「生氣不是沒原因」該名機師一直到確診前一天晚上都認為自己沒病，陳時中指責機師「警覺性太低」且犯了2個嚴重錯誤。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目中表示，這名染疫機師案765不愛戴口罩，甚至過程中都拒絕配合檢調人員，連他的接觸者案771都絕口不提，「你怎麼會連自己接觸誰？跟誰見面都不曉得？」由於口風緊，指揮中心必須緊急動用警政網路協尋。

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▲衛福部部長陳時中表示染疫機師到確診前一天晚上都認為自己沒病，警覺性太低、防疫習慣也太差。（圖／記者趙于婷攝）

此外，案765一直到確診前一天都認為自己沒病，目前入住負壓病房，過去確實有認為自己被台灣栽贓，要不斷安撫情緒，甚至指揮中心派醫福會執行長王必勝去溝通，避免造成醫護人員困擾，陳時中無奈表示「他們的警覺性真的太低。」也會將狀況通知對方家屬。

▲衛福部派醫福會執行長王必勝到醫院和案765紐籍染疫機師溝通。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中也指責，案765犯了兩個大錯誤，一個就是機組人員在自主管理期間的天數是縮短，規定也相較他人放寬，卻沒有檢點自己的生活，反而跑了更多地點，甚至沒有戴口罩，按規定是避免出入人多、擁擠的空間，結果案765整天都在外面跑。第二個是機師在機艙密閉空間工作，都已經咳嗽卻都沒有戴口罩，造成機組人員感染。

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