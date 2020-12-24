限量10萬名！北市自由行補助今開搶　週日至週四住宿「折1000元」

▲自由行旅客週日至週四住宿，可申請「台北加碼GO」。圖為與「台北加碼Go」合作飯店寒舍艾美酒店。（圖／業者提供）

記者袁茵／台北報導

受到新冠肺炎影響，使台北市觀光產業受創嚴重，為吸引民眾到台北旅遊、消費，北市府規劃自24日起至2021年3月7日台北燈節期間止，限量補助10萬名自由行旅客於平日前一天或春節期間入住北市合作旅館，享有每房每晚最高補助1000元住宿優惠。

▲北市推出觀光補助方案，自由行旅客於平日入住北市合作旅宿，每房每晚可折抵1000元。（圖／台北市觀傳局提供）

台北市觀傳局指出，為鼓勵國人至北市旅遊，並參與北市冬季節慶與春節活動，北市推出「台北加碼GO」自由行補助活動，自2020年12月24日起至2021年3月7日止，限量補助10萬名自由行旅客。 關於「台北加碼GO」活動，時間分為兩階段，第一階段2020年12月24日至2021年1月31日，預計補助約5萬名旅客，第二階段2031年2月1日至3月7日再補助約5萬名旅客。

台北市觀傳局提到，「台北加碼GO」自由行補助參與旅館均經過觀傳局、消防局、衛生局、建管處審查，確保公安衛生無虞。迄今已有257家旅館參加活動，更有不少旅館推出房型升等、餐飲回饋、好禮相贈等行銷活動。旅客入住後更將獲得雙層觀光巴士單次電子票2張，上車時只要掃描Email內的QR-code就可以輕鬆攜伴同遊台北。

觀傳局指出，民眾若欲申請「台北加碼GO」自由行補助，可自即日起至活動官網上傳身分證或健保卡等證明文件，並擇定合作旅館事先訂房。因名額有限，活動官網上將會顯示「剩餘名額」；若第一階段申請補助民眾超過5萬人，則隔天關閉補助權限，至第二階段才會再開放5萬名額度。第二階段仍限額5萬名，補助至額滿當日23:59:59，若名額未滿則將補助至台北燈節3月7日閉幕為止。