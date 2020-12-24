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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大讚莫凡彼誠實！　徐巧芯曝「機師台北軌跡圖」消息來源：不怕罰

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯公布案765（紐西蘭籍長榮機師）台北活動詳細軌跡圖，引發熱議。對於消息來源，她說明，是來自地方民眾的陳情，拿到跟中央疫情公布不一樣的疫調，她才自己去調查，包括致電店家，還有了解環保局消毒的地點有沒有與圖上的軌跡重合。她強調，一切有所本，不怕被罰，還大讚「莫凡彼是一間正直誠實的公司，每天都會消毒，請大家可以安心前往。」

▲▼徐巧芯。（圖／翻攝台北市議會直播）

▲徐巧芯認為，指揮中心沒公布完整疫調，罔顧市民安全。（圖／翻攝台北市議會直播）

徐巧芯23日在議會表示，她直接致電店家詢問，案765是否有去過餐廳吃飯，店家也給予肯定回應，並發布新聞稿證實有此事，日本台灣交流協會也開始消毒。

徐巧芯指出，指揮中心沒公布完整疫調，罔顧市民安全；指揮中心告訴大家，如果沒有接觸特定對象的地點才要公布，否則不需要公布，但實際上台北車站地下室也是案765有去過的地方，從搭車停車過程中接觸到的所有對象，不是指揮中心能掌握接觸到誰的，這樣的狀況之下指揮中心沒有公布，但實際上也沒辦法掌握特定對象。

▼徐巧芯強調自己有所本，不怕被罰。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

至於消息來源，徐巧芯說明，來自地方民眾的陳情，不是台北市衛生局給的，自己的選區就是松山區，松山區已經有居民拿到這樣子的資訊非常恐慌，因此向她詢問，希望她可以確認；但指揮中心沒公開案765本月9日的疫調，台北市衛生局也一直沒辦法給予肯定答案，她才自己去調查，包括致電店家，還有了解環保局消毒的地點有沒有與圖上的軌跡重合。她強調，自己講的都是事實，一切有所本，不怕被罰。

指揮中心指揮官陳時中則在記者會上回應，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的才會公開，資訊上處理一直是這樣，有看到相關報導，相關違規和洩漏目前請政風單位調查。面對媒體持續追問，他也面露不悅表示「不要再問，一切足跡以指揮中心公布為準。」

指揮中心也說，如果案765在12月9日的足跡是真的消息，擬提告違反《傳染病防治法》；如果是假的，就依造謠散播假消息送辦。

▼陳時中說，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的才會公開。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/23記者會。（圖／指揮中心提供）

徐巧芯在指揮中心記者會後也在臉書發文提到，關於指揮中心說「如果可以掌握到具體接觸對象的本來就不必公布」，「我覺得非常可笑、不誠實」；王欣儀議員親自向莫凡彼公司確認，他們的監視器畫面只保留10天，所以12/22被通知時，早已沒辦法確認周邊吃飯的人是誰，這難道不是「無法掌握具體接觸對象」？難道不必公布？還是指揮中心開天眼可以看到當天案765與誰接觸了？

徐巧芯提到，再加上台北車站也是公開場所，根本無法掌握接觸對象，如果指揮中心不公布疫調，當時去過的人怎麼知道要多注意自己的身體情況，以上都是指揮中心不可能掌握案765的接觸對象，只能透過公布足跡提醒民眾的事實與證據，指揮中心是不是有點打臉自己的說法呢？

徐巧芯認為，如今就連媒體的詢問，陳時中都要他們「不要再問了」，那開記者會要幹嘛？又有什麼意義，「我從來沒有否定流行疫情指揮中心過去的貢獻，但從印尼案、俄羅斯舞團案，到這次的案765，陳時中等人真的變了，指揮中心螺絲應該要拴緊，不要造成北市府與民眾的困擾。」她也留言說，莫凡彼是一間正直誠實的公司，每天都會消毒，請大家可以安心前往。

▼莫凡彼聲明。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

莫凡彼聲明。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

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