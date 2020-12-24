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林靜儀醫師開酸足跡圖：中共「人臉辨識」才有興趣知道感染者去哪

▲▼林靜儀在臉書開酸足跡圖，那是中共人臉辨識才有興趣知道的事。（圖／林靜儀醫師臉書／記者湯興漢攝）

▲林靜儀在臉書開酸足跡圖，那是中共人臉辨識才有興趣知道的事。（圖／林靜儀醫師臉書／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

台北市議員徐巧芯在臉書公開紐西蘭籍機師（案765）3天的足跡，而且足跡內容比指揮中心對外公布的路徑圖更多，並質疑中央疫情指揮中心沒公布完整疫調，罔顧市民安全。對此前立委林靜儀醫師在臉書上開酸，中共人臉辨識才有興趣知道感染者走過哪條街。

林靜儀臉書發文表示，必須找到與感染者可能接觸並且有高度受感染風險者，叫他們來接受檢查的指揮中心需要知道，「而且早已知道了啦」至於公布人多的公共場所，或之前細胞簡訊提醒某些時段出現在某些公共場合民眾的作法，是無法匡列明確接觸史者，提醒大家多注意，請有症狀者主動就醫這樣的用意。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，足跡圖以指揮中心公布的為主。（圖／記者林敬旻攝）

林靜儀列舉過去的案例，從鑽石公主號，到磐石艦，公布細胞簡訊和某些重要公共場所資訊，都不是最後找到感染者的方式。這些都是感染者外圍又外圍的風險極低者，在疫情比較嚴重的時候，就已經發現，拿下口罩近距離交談或飲食 是高度的風險，而目前沒有任何一個是「擦身而過」的確診個案。

林靜儀直言，「我實在不理解有人要求公布感染者所有去過的路線目的是什麼，當偵探當上癮了嗎？這也是我一直提醒大家把口罩帶好的原因。」

至於跟感染者在同一時間「極短距離」、「長時間停留」的人，林靜儀強調，「我相信早就被匡列為追蹤檢查者，在等報告了啦」。

林靜儀最後呼籲，「我們需要做的就是戴好口罩多洗手少去人擠人的地方。我沒興趣知道感染者走過哪條街，那是中共人臉辨識才有興趣的事。」

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