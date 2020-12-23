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更新／紐西蘭機師「新足跡外洩」　莫凡彼、兄弟飯店、台鐵回應了

▲▼日本台灣交流協會。（圖／記者袁茵攝）

▲日本台灣交流協會。（圖／記者袁茵攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台北市議員徐巧芯23日中午公開紐西蘭籍機師（案765）與廣達集團女密友3天的足跡，去了象山、松山區等指揮中心尚未公開的地點。日本台灣交流協會、台鐵、莫凡彼餐飲集團均證實收到通知，已立即執行全面大消毒。

石牌愛心加油站站長表示，疫情以來1天至少消毒5次，站內防疫做得非常完善，請顧客不用擔心，「消毒全台第一名」。

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日本台灣交流協會稍早證實，22日有接到指揮中心的通知，已經立即完成全面消毒工作。

兄弟飯店回應，尚未確認案765有到飯店停車，也沒有收到衛生局或相關單位通知該案行動軌跡有到飯店，不過各飯店空間每天都有做定時消毒，人員體溫也有做管控監測，民眾可以放心前往。

台鐵指出，已針對台北車站地下停車場管理室內外、場內所有出入口、各項設備（含繳費機、出入口閘門、及機台）進行消毒作業，今日開始，消毒頻率從每2小時1次提升到1小時1次；另台北站每週四夜間進行全面消毒，已於12/10、12 /17完成站區全面徹底消毒。

▲▼台鐵消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

▲台鐵將消毒頻率提升至1小時1次。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

莫凡彼餐飲集團總經理23日發出聲明稿，針對案765於12月9日到分店用餐，做出3點聲明，同時提及公司對防疫措施一律都是嚴格執行，請客人可以安心消費。

以下為莫凡彼餐飲集團聲明：

1. 我們12月22日（三）收到衛生局來電告知後，已立刻執行餐廳全面大消毒。

2. 我們服務人員於防疫期間每日全程都戴口罩，客人使用完之餐具及桌面，均有徹底清洗並消毒。

3. 案765於12/9下午到店用餐1小時，迄今已超過14天潛伏期，我們服務人員目前身體狀況都健康良好。

▲莫凡彼集團聲明。（圖／莫凡彼集團提供）

徐巧芯指出，地方上收到一張案765台北區活動軌跡，裡面包含了桃園疫調和台北市警政協尋的結果，裡頭有不少地點和中央發的不一樣，如12月9日中午的行程指揮中心完全空白。她說，這導致地方居民相當緊張，但包括台北市衛生局等單位遲遲無法確認，只好打電話洽詢這些店家，得到的回覆是「確實有這件事」。

指揮官陳時中23日記者會表示，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的才會公開，資訊上處理一直是這樣，有看到相關報導，相關違規和洩漏目前請政風單位調查。面對媒體持續追問，他也面露不悅表示「不要再問，一切足跡以指揮中心公佈為準。」

發言人莊人祥也接著說明，關於網路流傳的足跡，這部分的確有涉及個案疫調資料，不管是真的還假的，如果是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法，傳假訊息也是觸法，所以希望民眾以後在社群上收到類似訊息，都不要轉傳。

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