徐巧芯嘆「陳時中變了」：開記者會不能問案765有何意義？

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

針對指揮中心記者會上，媒體詢問台北市議員徐巧芯接獲民眾爆料，案765在12月9日曾在台北趴趴走，但指揮中心未公布足跡一事，衛福部長陳時中23日面露不悅回答：「不要再問，一切足跡以指揮中心公佈為準。」對此，徐巧芯回應：「我從來沒有否定流行疫情指揮中心過去的貢獻，陳時中等人真的變了，若不能問開記者會要幹嘛？又有什麼意義？」

徐巧芯23日在台北市議會指出，今天上午接到民眾陳情的足跡圖，跟指揮中心不一樣，差別在於民眾所提供的，有指揮中心未對外公布的「染疫機師12月9日在台北路徑圖」，自己也做了調查，致電店家詢問，政府是否有告知確診個案曾赴店家用餐，業者也給予肯定答案，並發布新聞稿證實有此事，且日本台灣交流協會也開始消毒。

對此，指揮中心下午2點舉行記者會，陳時中回應，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的才會公開，資訊上處理一直是這樣，有看到相關報導，相關違規和洩漏目前請政風單位調查。面對媒體持續追問，他也面露不悅表示「不要再問，一切足跡以指揮中心公佈為準。」

面對中央態度，徐巧芯在臉書回應，「我從來沒有否定流行疫情指揮中心過去的貢獻，但從印尼案、俄羅斯舞團案，到這次的案765，陳時中等人真的變了，指揮中心螺絲應該要拴緊，不要造成北市府與民眾的困擾。」

徐巧芯表示，指揮中心說，案765去了哪裡記者「不能問」，如果案765在12月9日的足跡是真的消息，考慮告違反《傳染病防治法》，如果是假的就說造謠散播假消息一樣送辦。

她表示，經過剛才在台北市議會大會中，議員們具體詢問台北市副市長黃珊珊，現在事情越來越清楚，確實案765去過很多地方指揮中心並沒有公布。自己要給黃珊珊一個鼓勵，感受到她在防疫這件事上的誠實與努力，包括上次俄羅斯舞團也是黃珊珊在第一線要求要停演，否則後果不堪設想，這一次自己向她再三確認後了解到，該消毒的地方台北市都幫大家做到了。

至於指揮中心說「如果可以掌握到具體接觸對象的本來就不必公布」，徐巧芯認為，非常可笑、不誠實。今天議員王欣儀親自向莫凡彼公司確認，他們的監視器畫面只保留10天，所以12月22日被通知時早已沒辦法確認周邊吃飯的人是誰，這難道不是「無法掌握具體接觸對象」？難道不必公布？還是指揮中心開天眼可以看到當天案765與誰接觸了？

她表示，再加上台北車站也是公開場所，根本無法掌握接觸對象，如果指揮中心不公布疫調，當時去過的人怎麼知道要多注意自己的身體情況？以上都是指揮中心不可能掌握案765的接觸對象，只能透過公布足跡提醒民眾的事實與證據，指揮中心是不是有點打臉自己的說法呢？如今，就連媒體的詢問，陳時中都要他們「不要再問了」，那開記者會要幹嘛？又有什麼意義？