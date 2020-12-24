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紐籍機師7足跡外流原因曝光　台大醫爆內幕：防疫團隊意見不合

記者黃翊婷／綜合報導

網路瘋傳紐西蘭籍機師（案765）足跡再添7個場所，比中央流行疫情指揮中心先前公布的足跡圖還要詳細，但究竟內容是真是假，發言人莊人祥提醒民眾，不論真假只要轉傳都會觸法。不過，為何機師疫調足跡不一致，甚至造成資料外流，台大兒童醫院院長黃立民認為，可能是防疫團隊意見不同，指揮中心應該正視這個問題。

▲▼台鐵消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

▲台鐵證實有收到通知，已經進行消毒。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局TRA）

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台北市議員徐巧芯23日在臉書PO出案765的「進階版」足跡圖，內容詳細點出除了天母新光三越、SOGO以及南崁好市多之外，他還去過象山、松山區等指揮中心未公布的地點。其中遭點名的日本台灣交流協會、台鐵、莫凡彼餐飲集團均證實有收到通知，而且已經立即執行全面大消毒。

不過，對於案765的新足跡圖外流，指揮官陳時中說明，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的才會公開，資訊上處理一直都是這樣，有看到相關報導，目前已經請政風單位展開調查。對於媒體追問，他也罕見面露不悅表示，「不要再問，一切足跡以指揮中心公布為準。」

發言人莊人祥也提醒，關於網路流傳的案765足跡，這部分的確涉及個案疫調資料，如果是「真的」就是散布，會違反傳染病防治法，如果是「假的」，傳送假訊息也是觸法，所以希望民眾以後在社群上收到類似訊息，都不要轉傳。

▲▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布的3個地點，與網路瘋傳的7個地點不一樣。（圖／指揮中心提供）

對此，徐巧芯親上火線抨擊，指揮中心沒有公開案765在12月9日的足跡，台北市政府也無法給她肯定的答案，只好自己致電店家、確認環保局消毒地點，核對有無與圖上軌跡重合，結果顯示新足跡圖應該是真的，指揮中心卻要求新聞媒體下架，否則要罰錢，實在不懂為什麼中央要這樣對待媒體，以及提供正確資訊的人。

對於疫調足跡不一致，台北市副市長黃珊珊23日下午被問及此事，強調市府會盡力協助議員，並站在議員這邊。台大兒童醫院院長黃立民也向《聯合新聞網》表示，之所以會有新足跡圖外洩，可能是防疫團隊出現意見不同的狀況，有人覺得只公布3個地點不夠，希望指揮中心能正視這個問題，畢竟如果連自己人都有意見，給出來的資訊恐怕也說服不了廣大民眾。

▼天母SOGO提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼SOGO天母店於今日下午5點提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

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