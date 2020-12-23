台中男連吃30天「日日春」當補藥　肝功能狂飆22倍險中毒

▲台中一名吳姓男子為強身吃30天「日日春」草藥粉，未料竟出現頭痛、神智不清情況。（示意圖／取自Pexels）

記者游瓊華／台中報導

台中一名43歲吳姓男子為了強身在友人介紹下，吃了一個月「日日春」草藥粉，未料竟出現神智不佳、肢體無力等情況，到醫院求診後，醫師竟發現男子GOT肝功能指數卻高達560U/L，比正常值高出22倍，醫師警告，「日日春」屬毒藥，服用後會易傷肝、腎、心及骨髓。

豐原醫院中醫科醫師鄭名惠表示，「日日春」在公園、住家很容易看見有人種植，一年四季都會開花，因此又叫長春花，「日日春」屬夾竹桃科整株都有毒，汁液是有毒性的，食用的話容易造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓出現異常，且非停止食用後，身體機能就不會再受影響。

鄭名惠提到，男子並沒有任何病毒性肝炎、酒精性肝炎等情況，GOT肝功指數卻居高不下，一度找不出原因，住院期間醫師詢問病史時才發現，男子竟為了強身，曾服用日日春藥粉長達一個月，之後還全身痛、發燒、肚子痛等情況，經停藥後，目前GOT肝功能指數已經恢復到正常值25U/L，也呼籲民眾勿聽信、服用來路不明藥物，避免誤食後，發生食物中毒，導致不可挽回憾事發生。

▲中醫師鄭名惠指日日春屬夾竹桃科整株都有毒。（圖／記者游瓊華翻攝）