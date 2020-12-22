惡霸小黃夾殺逼車！騎士神技5秒「極限求生」　驚悚片曝光掀戰

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名黃姓騎士21日下午騎車經過南區復興路二段，遭計程車逼車撞上分隔島，好在他第一時間反應快，才未摔車受傷。案發後，計程車肇事逃逸，不料行車紀錄器曝光後，引發網友論戰。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出17秒影片，可見他原先行駛在復興路二段快車道，不料計程車突然未打方向燈左切，讓他不得不立刻急煞、按喇叭示警，但伴隨龍頭劇烈震動，他仍被計程車撞到分隔島上，所幸他及時穩住車身，並未摔倒。

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▲當下騎士緊急煞車、按喇叭示警，無奈仍遭計程車撞上。（圖／爆料公社）

影片曝光後，不少網友紛紛質疑原PO違規、該路段內側疑似禁行機車，「有時間按喇叭，為什麼不煞車」、「硬要擠上去，還要怪別人沒注意」、「要不要先解釋一下，機車為什麼都喜歡騎在禁行機車的車道上擋路」、「愛玩生命，幹嘛放影片出來，真無聊」、「肇逃不對，但機車何必拿生命捍衛路權」、「運氣好，還好是小黃，如果是大車，你敢這樣騎？」

不過，很快有在地人協助澄清，「一堆眼睛脫窗的，禁行機車早已經塗銷了好嗎」、「喇叭聲響起同時，畫面明顯抖動，說明車主早已煞到鎖死讓ABS作動」、「這裡6年前就已經塗銷，影片也清楚顯示沒有禁行機車，結果還是一堆人說地上有寫，是眼睛長在頭上嗎？」

▲騎士被撞上人行道，所幸及時穩住車身，幸運未摔車。（圖／爆料公社）

風向逆轉後，許多人也紛紛留言，「文章精彩永遠在留言」、「這是意圖謀殺嗎」、「護航小黃的人臉好腫」，還有網友歪樓大讚「這樣還不倒，平衡感真好」、「X！騎車技術很厲害」、「安全島跑法，你比水溝跑法還厲害」、「完美的越野天分」、「天啊…原PO根本敏捷點滿欸」、「這樣騎上去再下來還沒摔車，佩服！」

對此，原PO也無奈回應，「塗銷得這麼明顯，怎麼一堆人在爭這個？當下到轄區派出所報案時，所有看過影片的警察都說：這裡塗銷很久了，可以騎。」掀起熱議。

▼影片曝光後，兩派網友戰翻，最後風向一面倒力挺原PO。（圖／爆料公社）

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