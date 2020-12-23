讓丈夫餵我毒藥！盛唐鉛中毒受害者淚訴：真想掐死呂世明

▲盛唐中醫鉛中毒案，受害的前國民黨台中市黨部主委陳明振夫婦（中2）及台中市議員張彥彤（右2）今日召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市盛唐中醫涉鉛中毒案，受害人已達40人，其中受害的前國民黨台中市黨部主委陳明振夫婦及台中市議員張彥彤，23日上午召開記者會，陳妻淚訴服藥過程、向媒體露出疑因神經受損而蜷曲的雙手，怒斥「怎能讓丈夫的愛心，變成餵妻子毒藥！」盼法院將盛唐診所呂世明醫師重判，張彥彤呼籲所有被害者勇敢出面，對呂世明提出告訴，為自己的權益與社會用藥安全挺身而出。

台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤7月30日爆出鉛中毒事件，一家4口自2015年起於盛唐中醫診所看診，並服用負責人呂世明醫師所開立的中藥粉，不料卻陸續出現中毒症狀，就醫檢查後發現體內鉛含量超標，台中地檢署接手連月偵辦，發現盛唐、九褔及欣隆藥業因不當醫療致患者鉛中毒，截至目前血中鉛含量超標人數計40人，此案經台中地方檢察署偵查終結，依違反藥事法、刑法等案件提起公訴。

受害者之一的陳明振妻子林女今日出席記者會，她表示，她因罹癌須調養身體，丈夫才會買藥讓她服用，「吃中藥後肚子會不停翻攪2個鐘頭以上，並且會拉肚子」。她說，丈夫因擔心她的身體，都會很準時的把藥湯捧給她喝，但現在回想起來「那等於是丈夫每天餵我毒藥，叫我們情何以堪？」

林女秀出疑因神經受損的雙手，她形容「沒有辦法打開，就像爪子一樣」，也無法拿筷子、拿湯匙吃早餐，早上起床時，「腳沒有辦法行走，只能拖行，也無法爬樓梯，就像銬著腳鍊的罪犯」，到了夜晚就寢，腳會不停抽搐，且心臟常會悶痛，呼吸困難，全身都出了問題。詳細病情正等醫院診斷報告出爐。

▲▼林女秀出疑因神經受損而蜷曲的雙手；林女疑因神經受損雙腳只能拖行。

一旁的陳明振聽到妻子訴出服藥後的苦痛，泣不成聲，不停拿衛生紙拭淚，同為受害者的張彥彤見狀，也不禁掉淚，並安慰陳明振夫婦。林女表示，「這件事沒有我們夫妻的感情造成太大影響，因為我知道丈夫是善意的，他知道是毒藥後每天都跟我說對不起」。她怒斥，「今天想到呂世明，真的很想掐死他，他逼著一個先生拿毒藥餵太太，作為一個人，做出這樣的事情，讓所有受害家庭都產生變化，這是我不能原諒他的地方。」

▲陳明振聽著妻子訴說病痛，不停拭淚。

陳明振哽咽表示，他每天都會準時熬湯給妻子喝，如果知道裡頭放的是硃砂或鉛丹，怎麼可能會端給妻子吃，從事黨務工作30多年，把自己身體健康、家庭都賣給黨，太太生病了，想回家好好照顧他賠償，不求什麼，只想求正義、公道，盛唐中醫的違法使用禁藥案是台灣史上第一個這樣的判例，若無受到嚴懲，未來還會有不良中醫會使用違法禁用的中藥，若有政商名流還幫他脫罪，就是共犯結構，希望受害者站出來，一起提過失重傷害罪、過失傷害罪的告訴。