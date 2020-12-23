台中啃老男「水泥石墩」當街砸死爸！外婆遭甩巴掌倒地…媽目擊哭暈

▲▼台中啃老男用水泥石墩活活砸死老父遭判無期徒刑，另要賠償家人破758萬餘元。（資料圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名孫姓啃老男2019年間向70歲父親討要千萬元投資不成，竟當著外婆、母親的面，將父親從家中拖到大街上痛毆，甚至隨手扛起鄰居家的水泥石墩就朝對方頭、臉、腹部狠砸。孫父經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。法院依照殺害直系血親尊親屬等罪將他判處無期徒刑，民事部分則要賠償母親及3名手足共758萬餘元，可上訴。

回顧事發經過，40歲孫男因先前經商失敗，長期無業當啃老族，2019年7月25日中午他前往父親住處，稱要投資自動化控制設備，一開口便要父親拿出1千萬元幫他。遭拒絕後，當日下午3時22分許，他不死心再度向父親討要金錢，雙方發生爭執，孫男竟將父親從3樓雜物間一路拖行到1樓門口，還使用鋁門窗狠夾父親脖子。

孫男見父親爬起身，竟又出手狠狠推倒父親，手腳並用狂毆孫父，最後還拿鄰居家底座有水泥石墩、重達15公斤的「請勿停車」路障鐵牌，瘋狂朝父親頭、身體、腹部等處砸。期間他見外婆外出阻止，竟猛甩巴掌，害得外婆跌坐在地，一旁孫母見狀也哭求「不要再打了」，但孫男仍不罷休，當晚孫父因腹腔臟器破裂造成大量血腹、顱內出血，導致低血溶性休克、中樞神經休克宣告不治。

▲▼警方獲報到場，將孫男壓制在地，同時緊急將孫父送醫搶救。（資料圖／記者李忠憲翻攝，下同）

台中地院審理時，審酌孫男罹患器質性精神疾病，行為時確有辨識違法能力降低情形依法減刑，依殺害直系血親尊親屬、傷害直系血親尊親屬等罪，判他應執行無期徒刑，褫奪公權終身，並應於刑之執行完畢或赦免後，入相當處所施以監護3年；民事部分，孫男媽媽、姊姊、弟弟、妹妹向孫男求償殯葬、醫藥、精神撫慰金等費用，法院最後判孫男應賠償母親222萬元，應分別賠償手足172萬元至192萬餘元不等金額，應賠償總額破758萬餘元，全案仍可上訴。

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