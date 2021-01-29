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臺中女麗購太狂啦！消費500元抽「50兩黃金」　用東森購物再享最高20%回饋

▲▼ 臺中女麗購。

▲網紅「安安邊緣子」中的阿民趁工作空檔要跟老公來趟小旅行，在東森購物App中發現超狂活動。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

在年前為了工作忙碌、沒有時間購物的大家，該趁著領到年終好好Buy一波！YouTuber安安邊緣子阿民在忙碌工作中，終於找到偷閒的空檔，她抓緊時間打開手機，來安排和老公2天1夜甜蜜小旅行。為了讓旅程更盡興，她發現最高享20%東森幣回饋的東森購物App，有著超狂活動「臺中女麗購」直接抽「50兩黃金」，讓她直呼，「這獎項太猛啦！」

▲▼ 臺中女麗購。

▲阿民在東森購物App中看到「臺中女麗購」活動，立刻被超狂活動吸引。

阿民說，最近東森購物上面真的是驚喜連連，除了好買、好逛的東西外，正在尋找要去哪裡旅行的靈感時，從熱門活動中她發現東森購物有跟臺中市政府合作「臺中女麗購」，首頁斗大字樣「消費累積滿500」登錄發票抽好禮，立刻引起她注意。第一眼就看到「麗寶樂園雙人門票」，讓她開心大喊，「我長這麼大都沒去過」，可以趁這次優惠來解鎖成就。

住宿方面，她說自己去臺中一定會住在逢甲夜市旁邊，這樣就可以「9點、11點、12點」餓了就吃宵夜，而且東森購物上有超級多厲害酒店可以選擇，讓她頓時陷入「選擇障礙」，大喊「比工作選擇還難！」

▼上面超多厲害酒店讓阿民陷入選擇困難。

▲▼ 東購。

接著阿民就開始瘋狂在東森購物App上面購物，像是化妝品、保養品、各種東西應有盡有，讓阿民大喊「小朋友才做選擇，我全都要」。而臺中女麗購從即日起至2月6日，只要累積滿500元就能得到抽獎券一張（以此類推），這時她決定不藏私，一次把所有獎項通通公佈出來，讓大家一起買翻天、抽到爽。獎項包含：天天抽美妝保養品、週週抽十萬禮金、雙週抽按摩椅，最讓阿民驚訝的是她才剛考到駕照不久，居然能在上面看到「每月抽時尚轎車」，這根本是天賜良機，之前老公一直阻止她買，但如果抽到就不一樣了。

到了每月抽，等級大躍進變成「加碼抽鑽戒兩名」，阿民開始腦補小劇場，如果是自己抽到鑽戒的話，不是賣掉換現金，就是「再結一次婚」。最後看到壓軸抽，獎項之精彩讓她倒吸三口氣，居然抽價值超過300萬以上的「黃金五十兩」，現在金價超級貴，但臺中市政府完全大放送不手軟，讓阿民直呼，「太強了啦！」

▼最大獎「壓軸抽」黃金五十兩（價值超過300萬），讓阿民直呼太強啦！

▲▼ 黃金五十兩。

此外，只要使用「臺中購物節App」，也能將在臺中市消費的實體發票就能透過掃描QR Code登錄，完全是抽到爆，讓她幻想跟老公到臺中旅行再購物，還能繼續累積發票，一直抽一直爽。阿民說，「在家裡按按鈕就可以獲得幸福快樂」，像是剛剛消費了7740元，除了有最高東森幣20%回饋外，一共獲得15次抽獎機會，如此精打細算根本是好媳婦楷模。

最後她重新說明，「臺中女麗購」抽獎活動即日起至2月6日截止，趁著過年前到臺中好好來趟小旅行，一解疫情間不能出國的苦悶；就算真的沒時間出門，也可以使用東森購物App一邊享受優惠、一邊再用回饋的東森幣滿足任何需求。

▼臺中女麗購祭出重量級大獎「黃金50兩」，讓民眾買得盡興更有機會把大獎抱回家。

▲▼ 臺中女麗購。

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