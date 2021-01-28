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「彰化好物購」再推優質生鮮　「牛轉鱻饗禮盒」29日東森購物開賣

▲▼彰化縣府與漁會合作，在東森購物推出魚貨禮盒。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣府與漁會合作，將在東森購物推出漁貨禮盒。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化縣政府為協助商家數位轉型，與知名電商東森購物合作，開設「彰化好物購」專區，並透過電視購物通路銷售。縣長王惠美去年底更首登東森購物台推廣「社頭友善珍珠芭樂」，不到40分鐘，800組共11200顆芭樂全賣光。王惠美將在29（明）日再出擊，攜手彰化區漁會推出「牛轉鱻饗五件漁貨組」優質生鮮，絕對是企業餽贈、圍爐料理的最佳選擇。

彰化縣政府表示，這次再與東森購物合作，配合農曆春節將至，將推出彰化區漁會精選的特色漁產品「牛轉鱻饗禮盒」。裡面除了有重達6、7百克的石斑魚、七星鱸魚各1尾，更精心挑選獲得全國十大烏魚子獎的彰化精選烏魚子，以及品質最佳，獲得台灣農漁會百大精品的彰化漁會蒲燒鰻。這些都是年節送禮，圍爐餐桌必備的最佳應景禮品，送禮自用兩相宜。

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▲▼彰化縣府與漁會合作，在東森購物推出魚貨禮盒。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼魚貨禮盒包括七星鱸、烏魚子、蒲燒鰻等在地生鮮魚貨。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣府與漁會合作，在東森購物推出魚貨禮盒。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣府與漁會合作，在東森購物推出魚貨禮盒。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣府與漁會合作，在東森購物推出魚貨禮盒。（圖／彰化縣政府提供）

縣府說，這次生鮮魚貨都由產地直送，拆封即可下鍋，無論煎炒煮炸、清蒸紅燒，象徵年年有餘的美味菜餚即刻完成。煎、烤皆宜的美味烏魚子、加熱即食、香味四逸的蒲燒鰻，加上火鍋、湯料皆宜的虱目魚丸，「鱻味十足」的年菜即可上桌。

縣府補充，新冠疫情之下，民眾不需出門即可透過電視、網路購得品質保障的優質生鮮，是企業餽贈、圍爐料理的最佳選擇。禮盒原價1830元，東森價1688元，象徵「一路發」好兆頭，將在1月29日下午4點40分，於東森購物47台開賣，王縣長邀請全國民眾一起購買、 品嚐 ，「新鱻美味、盡在彰化」，帶給您幸福一整年。

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