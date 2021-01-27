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王令麟最愛「媽媽味」經典重現　好滋味反映熱烈今晚加碼開賣

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

▲為了重現記憶中奶奶的味道，王家第三代王辭杰（中）與外孫女程耀儀耗時3年苦心做出「上湯獅子頭」，這道菜也是東森集團總裁王令麟最鍾愛的媽媽味。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

獅子頭是源自中國揚州的傳統家常菜，是東森集團總裁王令麟母親「王奶奶」的拿手好菜，也是王令麟最鍾愛的一道菜。為了重現記憶中懷念的味道，王家第三代王辭杰與外孫女程耀儀不畏失敗，耗時3年苦心研發製成「上湯獅子頭」，王令麟吃過後感動地說，「做出來的，還真有奶奶的味道，一毫不差。」東森購物趕在年節前端出王令麟的「媽媽味」，首賣後反映熱烈，決定今（1/27）晚間再加碼一檔於CH46開賣，分享給更多人。

王家第三代、暖心主廚Jesse王辭杰說，「以前餐桌上，少不了奶奶的味道；現在奶奶已經不在了，去當天使了，每年團圓時，大家還是懷念這個味道」，因此，花了3年的時間研發，才復刻總裁懷念的「媽媽味」。最後選用奶奶常用的南門市場上海百年老字號醬油，來熬製紅燒頂湯湯底；材料上，選用台灣豬的前腿肉，以奶奶的黃金比例肥瘦比2:8調配製成，並摻入蓮藕取代荸薺，口感更清脆香甜，另混入吐司丁吸飽頂湯，每一口都能品嚐到老母雞與金華火腿的清甜滋味。

為了忠實呈現奶奶的手藝，王辭杰說，除了真材實料、過程純手工，無論是剁工或塑形都是親自動手，因此每顆形狀雖略有不同，但絕對足重100克，象徵奶奶無比的心意。

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

▲「上湯獅子頭」忠實呈現王奶奶的好手藝，王令麟吃過後也讚賞味道一毫不差。

王令麟透露，「一般台灣家庭是吃滷肉飯，我們家是吃飯配獅子頭」。回憶起母親，他難得流露出感性的一面說，吃一口獅子頭，就能想起母親穿著旗袍做菜的樣子，「我母親的菜雖然樸實無華，但從精選食材和細膩做工中，每一口都可以吃到她真誠又嚴謹的生活態度，這個生活態度支撐了我們家超過一甲子的歲月，串聯我們4代最美好的回憶，是我生命中唯一永存的精神支柱。」

王令麟說，這道上湯獅子頭，不只是我們家裡自己在吃，奶奶每年過年都會做上百顆獅子頭分送給至親好友、左右鄰居，有句話叫「禮輕情意濃」，她總是把最好吃的東西分享給所有老朋友。周遭的親朋好友到現在都還是很懷念王奶奶的獅子頭。

好味道重現，王令麟大方與會員們分享，東森購物台昨（1/26）晚獨家推出「東森嚴選 王奶奶傳承上湯獅子頭賀歲組」，一組4盒，包含獅子頭、上湯與頂湯，東森價只要1,580元，再加碼送20%東森幣；由於會員首賣反映熱烈，今晚再加碼一檔於東森購物CH46晚間21:20播出開賣，下單成功還能用100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G。
 

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