雲端最前線／2020性別事件大回顧！台灣落實平權仍待努力？

新聞節目中心／綜合報導

2020年充滿挑戰與變化，全球新冠肺炎疫情肆虐，卻也讓世界看見台灣不一樣的內閣，跨性別的行政院政委唐鳳，以及台灣的女力外交能量，讓國際眼睛一亮。不過，今年在台灣發生數起重大刑案，讓女性安全、女權議題再度浮上檯面。新年將至，台灣該如何建立更性別友善的環境？《雲端最前線》23日邀請立法委員王婉諭、永齡基金會執行長劉宥彤以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲女性權益仍待爭取？（圖／路透）

在台灣女權日這天，也是民進黨婦女部主任彭婉如逝世24週年，民進黨透過影片，開箱婦女部平時工作內容；現任婦女部主任許嘉恬也強調，只要女人身上的枷鎖未被解開，婦女部就會持續捍衛女人權益。在彭婉如逝世後，婦女夜行權是否真的受到社會重視？又會在何時才能真正落實？

新冠肺炎零本土紀錄在第253天被打破，案771的廣達集團女員工被案765的紐西蘭籍機師感染，引發全台討論。也有議員跳出來表示，網路上出現許多羞辱廣達集團女員工的字眼，認為「交友的自由不該成為原罪」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。