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慶祝感天大帝來台183週年　大園仁壽宮頒260萬獎學金給700學子

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▲大園仁壽宮頒發獎助學金

▲大園仁壽宮頒發獎助學金，鼓勵學子向學。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區仁壽宮慶祝「感天大帝來台183週年紀念」、舉辦系列慶典活動，6日於大園區老人會館頒發國中小學及高中職獎助學金260萬元，給區內700名學子，以鼓勵努力向學。仁壽宮表示，經月餘規劃的頒發獎助學金活動，看到許多學生和家長出席，肯定仁壽宮致力於公益，也是發揮感天大帝庇佑地方的精神。

▲大園仁壽宮頒發獎助學金

▲仁壽宮董監事經月餘規劃的頒發獎助學金活動。（圖／仁壽宮提供）

而市長鄭文燦對於仁壽宮頒發國中小學及高中職獎助學金，也相當重視，於親臨會場頒發表示，大園仁壽宮感天大帝又稱「許真君」，係先賢於清道光18年（1838年）恭請來台供奉，迄今已有183年歷史。由於早期先民來台開發常有瘴氣及瘟疫，許多信眾前來向感天大帝祈求平安健康，香火非常鼎盛，不但是大園地區重要的信仰中心，也代表大園的開發歷史。▲大園仁壽宮頒發獎助學金

▲▼大園仁壽宮頒發獎助學金，鼓勵學子向學。（圖／市府提供）

▲大園仁壽宮頒發獎助學金

大園區仁壽宮董事長陳根德，曾任多屆立委，淡出政壇後，致力於宗教公益事業，為感念仁壽宮主神感天大帝長年庇佑地方及居民，繼今年仁壽宮捐贈250萬元，協助部立桃園醫院購置精密先進的癌症篩檢車後，再度於農曆10月25日感天大帝聖誕前夕的12月6日，頒發獎助學金260萬元給區內700名學子，以鼓勵向學。

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