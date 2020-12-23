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王欣儀轟指揮中心隱匿足跡：染疫機師12/9曾在慶城街吃飯

記者蘇晏男／台北報導

先前確診的紐西蘭機師（案765）未遵守防疫規定趴趴走，造成我國出現本土病例，中央流行疫情指揮中心22日遂公布染意機師12月8日、10日及11日的活動足跡，引發熱議。不過，台北市議員王欣儀23日踢爆指揮中心隱匿足跡，案765於12月9日曾到台北慶城街某餐廳用餐。

▲台北市議員王欣儀23日質詢。（圖／翻攝自北市議會直播）

▲台北市議員王欣儀23日質詢。（圖／翻攝自北市議會直播）

王欣儀23日下午在北市議會上表示，經過她查證，案765曾在12月9日到台北慶城街一家餐廳用餐，但直到22日晚間才接到衛生局通知；然而，該餐廳的監視錄影帶畫面只能保存10天，所以當天的畫面已被覆寫，完全沒辦法藉此得知案765跟多少特定對象用餐。

王欣儀指出，衛生局詢問該餐廳12月9日上班的員工，但他們都表示沒有印象，因為有許多外國人會到慶城街用餐，所以沒辦法確定案765當時到底跟幾個人用餐、周遭坐了哪些人。

王欣儀強調，雖然員工戴口罩、消毒，但案765旁用餐的客人不可能戴口罩，所以在這危險情況下，指揮中心竟沒公布12月9日疫調行蹤，試圖隱瞞，罔顧民眾安全，卻反過來法辦民意代表、查媒體水表，讓她無法些受。

王欣儀要求指揮中心應該要對民眾說清楚講明白，要統一公布這些人到底去了哪裡。她表示，「我們有實質證據，可以證明他們根本沒有辦法確定特定對象，但是卻不公布，完全是隱匿」。

另外，經《ETtoday新聞雲》記者查證，發現案765在12月9日下午曾開車到兄弟飯店內停車且步行前往台日交流協會內洽公，據疫調人員透露，過程中機師均單人前往且都有戴口罩做好防疫措施；但該機師對於9日下午自述的疫調行蹤，卻和監視器調閱畫面有明顯出入，其間曾消失了一個小時，這段時間他究竟和誰接觸，疫調單位還在追查中。

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