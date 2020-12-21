2020回顧／川普嗆中國病毒！簽法案嚴審中企　任內11度軍售台灣

▲美中關係在2020年愈發緊張，外媒和學者認為，即使拜登上任，兩國關係「再也回不去了」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

自美國總統川普上任以來，美中關係就處於撲朔迷離的狀態。隨著美中貿易戰開打、川普政府把中國電信設備大廠華為等70家關係企業列入「出口管制實體清單」，新冠肺炎疫情全球擴散更是加劇兩國間的緊張關係，把雙邊關係推至後毛澤東時代的最低谷。

全美新冠疫情肆虐 川普怒嗆：中國病毒

自新冠肺炎2019年底在中國武漢爆發後，病毒迅速傳播至全世界。美國今年1月21日出現首宗病例後，在短短一年不到的時間，就有超過1700萬人染疫，死亡人數逾30萬，淪為全球疫情最慘重的國家。

▲川普堅信，疫情的爆發必須歸咎於中國，即使在染疫痊癒後，仍在推特帖文中自稱「已戰勝可怕的『中國病毒』」。（圖／路透）

川普不只一次指責，中國隱匿疫情和不當處理，造成病毒擴散全球、錯過黃金防疫時間。他還聲稱，自己曾看過「新冠病毒來自武漢P4實驗室」的證據，並將這種病毒叫作「中國病毒」（China virus）。川普的言行引發中國不滿，外交部發言人趙立堅立刻在推特反控，美軍才是將病毒帶到武漢的禍源。



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美首度表態 蓬佩奧：中國聲索南海主權「非法」

此外，美國也插手了南海議題。中國一直以「九段線」來衡量其對南海海域權益的邊界，不過，這一主張並不被當地鄰近的東南亞國家所承認，進而讓南海主權爭議一再發生。

美國海軍在今年4月底派出2艘軍艦自由航行南海，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）事後在記者會上表示，這是該國在向中國傳遞訊息，他們將致力於確保所有國家的航行與商業自由。

▲美中關係在川普執政時期一直處於撲朔迷離的狀態。（組圖／路透、達志影像／美聯社）

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月也公開發表聲明指出，中國在南海大部分海域所提出的主權主張「完全不合法」。這是美國政府首次就南海爭議公開表明立場，但中方也迅速做出回應，指責美國「企圖否定中國在南海的主權和海洋權益，鼓動建立反華陣線」。

2020年8月27日，美國商務部以「幫助中國軍隊在南海修建人工島」為由，宣布將中國24家企業列入美國出口管制實體清單。

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領事館「燒」起來 美中互關領事館

美中戰火也延燒至雙方外交機構，7月21日，美國政府突然下令，要求中國駐休士頓總領事館在72小時內撤離。美國國務院告訴《紐約時報》，休士頓總領事館是中國獲取美國經濟和軍事情報的「司令部」；川普還表示，美方「永遠都有可能」關閉更多中國在美領事館。

▲美國政府在7月21日，突然下令中國駐休斯頓總領事館關閉。該領事館隨後冒出陣陣黑煙，引來當局關注，附近居民也拍攝到館內人員正在焚燒文件。（圖／達志影像／美聯社）

中國外交部發言人汪文斌稱，這是美國單方面作出的決定，他們對此表示「強烈譴責」，並將進行報復，讓美中關係降至冰點。不久後，中國政府宣布反制，通知美國關閉其駐成都領事館。據中國外交部聲明，該總領事館必須立刻停止一切業務和活動。

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▲中國反制美國，下令關閉美國駐成都總領館。7月27日，中方主管部門從正門進入，接管領事館。（圖／CFP）

川普簽署外國公司問責法 嚴審上市中企

美國與中國這兩個世界最大經濟體在貿易上也毫不讓步。川普政府曾多次以「參與中國軍事研究及對外軍售」、「與美國企業競爭」、「通訊安全國家緊急狀態」、「新疆問題」、「香港問題」等理由，對中國企業和相關人員展開制裁。儘管中國對此強烈抗議，但川普政府仍予以忽視。

▲若美國通過《外國公司問責法案》，阿里巴巴、京東等中企將直接受到影響。（圖／CFP）

川普18日簽署批准《外國公司問責法案》，未來在美上市的中國企業必須接受美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的查核審計，否則將面臨下市處份。若這項法律被通過，阿里巴巴、京東等200多家公司將直接受到影響，但專家認為，這些中企若被強制下市，其股價勢必會跌至谷底，美國投資人反而會遭受池魚之殃。

川普任內11度批准對台軍售 總價183.3億美元

就在全球為疫情而忙得焦頭爛額之際，美中之間的軍事角力也並未停歇。中國解放軍自今年2月以來，頻頻派出共機擾台，更一度飛越海峽中線，逼近台灣。美國多次派出艦艇通過台海支援，也數度批准對台軍售。

美國強調，由於中國與台灣的軍力不成正比，而且差距正持續擴大，因此擁有先進的軍事設備，可以協助台灣改善國土安全、維護政治穩定、平衡兩岸軍力，還可以在戰爭爆發時，支持台灣的作戰需求。

川普上任美國總統後，11度批准對台軍售案，總價達183.3億美元，除了創下史上最佳台美關係外，也建立美國對台軍售常態化的模式。

▲美國對台軍售中包含了F-5戰鬥機。（圖／翻攝自Facebook／Aviation@NET 網際飛行）

美國軍售台灣的項目包括F-16、C-130、F-5等軍機，也有MQ-9B大型無人偵測機，還有「地表最強戰車」稱號的「M1A2T艾布蘭主力戰車」。

每當美國宣布對台軍售後，中國就會重提「中美3個聯合公報」，批評美國「粗暴干涉中國內政」和「‌‌損害中國主權」，揚言將「做出正當、必要反應」。

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▲美國今年一改過去不選邊立場，派遣軍艦航行南海，並拒絕中國對南海主權的聲索。（圖／達志影像／美聯社）

隨著美選塵埃落定，拜登當選第46任總統，不少人都拭目以待，美中關係究竟會延續川普政府時期的緊張關係，抑或有所好轉。不過，許多外媒和學者都預測，「美中關係有可能再也回不去了」。

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