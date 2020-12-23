擎天崗水牛「39頭死21頭」　有吃飽卻因營養不足暴斃

▲立委邱臣遠、議員陳建銘召開「草菅牛命，何處申冤」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

陽明山擎天崗野放牛隻是著名的觀光景點，但近來卻發生多起死亡事件。經過解剖檢驗後，發現死因主要在於營養不夠而非餓死。民眾黨立委邱臣遠23日召開記者會指出，擎天崗總計39頭牛，這2個月就死亡21頭，死亡率高達53%，幾乎是2頭就死1頭，質疑陽管處每年投入近400萬進行相關學術研究形同白做，要求具體改善作為，避免再有牛受害。

邱臣遠指出，陽管處認為在野化水牛部分沒有管理權，但其實過去有婦人被牛隻衝撞時，法院也判定陽管處對牛隻有管理權。此外，陽管處4年花了385萬餘元，每年花費近100萬，「陽管處對於這些學術研究到底有沒有認真當一回事？」

邱臣遠呼籲陽管處，應立即依照台北市動保處的建議做改善，並請台大立刻依據開口合約全面實施救援；保障遊客安全，應限制的是遊客活動區域，而非限制牛，請立即撤掉鐵絲圍籬；降低牛群過度繁殖，請部分移地安置。

台北市議員陳建銘則呼籲立法院長「水牛伯」游錫堃，一起救救台灣水牛。陳建銘表示，15年前幫擎天崗的牛請命，今天更要替牛請命，牛為台北市的觀光造就生態認知，如今牛隻大量暴斃，非常痛心。

陳建銘說，近期找了俗稱牛大王的何國政先生探究原因，「要向動保處舉發陽管處違法」，違反動保法第5條第2項的規定，沒有適當照顧牛群，「陽管處不是管理人，誰是管理人？如果不是管理人，何以在2017年婦人被牛隻撞傷，法院會判決要賠償396萬？」

且陽管處明知道牛隻瀕臨危險，近幾年編列近400萬預算研究管理，結果還是造成牛隻大量暴斃，顯然違背責任。陳建銘說，陽管處必需負起責任，動保處應即刻調查，給社會交代說明。

陳建銘表示，即刻要求陽管處增設帳篷等避雨設備、增設補充設置營養點。他也提出2大措施，應編列牛隻照顧預算，不能只有研究；第2，要有管理辦法，人牛才能和平共處，不希望陽管處再背負虐待動物之名。

營建署國家公園管理組長張維銓說，專家學者會議有證實，牛隻的死亡不是網路所言的餓死、傳染病，而是營養失衡。這個失衡是因為族群數量、外在氣候與棲地變化，造成牛隻營養失衡、抵抗力變弱，導致死亡率增加。

張維銓說，陽管處已規劃7項措施，第1，動態管理，原來的野牛活動範圍增加；第2，進行牛隻緊急營養補充，開始進行投放；第3，架設自動照相機，觀察牛隻或動力狀態；第4，落實監報機制；第5，抽樣牛隻進行健康檢查；第6，跨領域小組，生態棲息的專業意見；第7，陽管處官網處理每日更新辦理情況，因應各界關心。

張維銓強調，擎天崗的牛群和擎天崗的草原有密切的關係，有牛才能維持景觀，但經營管理不是人為圈養，是野放，今年下太多天雨導致環境變遷，生成牛隻競爭壓力，自然淘汰數量增加，會進行人為的支持提高牛隻抵抗力。

前台大獸醫學院長劉振軒說，環境要先看，牛要吃草，我們解剖發現，蛋白質含量不足，導致有營養不良的情況；他指出，草需要太陽光何作用，無法進行化學作用就沒有營養素。至於外界關注的疾病、感染疑慮，經解剖後，並沒有病變。

劉振軒強調，餓死跟營養不良不一樣，牛要維持生理機能需要蛋白質、要碳水化合物、要維生素等，一旦失衡就會出問題，因此不要認為是不給牛吃東西導致餓死，是牛吃的草質跟量都不夠。

▲陽明山擎天崗水牛集體暴斃。（圖／陽明山國家公園管理處提供）