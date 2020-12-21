快訊／擎天崗牛群暴斃「初步死因出爐」　北市：長期營養獲取不足

▲陽明山擎天崗的牛群暴斃。（圖／耿薇辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員耿薇日前爆出，陽明山擎天崗牛隻接連暴斃，截至18日已有24頭牛死亡，引發外界關注。台北市動保處最新資料顯示，死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不足。

北市動保處表示，陽明山國家公園內今年發生野化牛隻陸續死亡情形，21日下午召開「陽明山國家公園管理處野化牛隻死亡原因探討會議」，邀請台大動物科學技術學系與獸醫專業學院等專家學者，陽明山國家公園管理處、行政院農委會動植物防疫檢疫局、行政院農委會家畜衛生試驗所、行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場與新北市政府動物保護防疫處等中央及地方跨部會機關，就各單位死亡牛隻臨床病理學、病理解剖（肉眼及組織病理學）、微生物學與毒物化學（380種農藥）檢查結果綜合研判。

北市動保處指出，目前初步排除動物傳染病及人畜共通傳染病的可能性，死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不足，此與目前族群數量、天候因素以及植被退化具相關性。

北市動保處提到，牛隻長期營養獲取不足與棲息環境，均難以立即改善，建議陽管處進行以下措施，第一，設立緊急營養補給點，於適當地點放置內含能量、蛋白質與礦物質舔磚或乾草；第二，請陽管處加強巡查、監測及通報，並安排抽樣牛隻進行健康檢查及妥適處置。

另外，對於陽明山野化牛隻族群數量與棲息環境互動因素，北市動保處說，請陽管處建立長期監測機制並組成跨領域小組提供牛隻生態棲息專業意見。不過陽明山野化水牛屬野生動物，籲請民眾遵守與野生動物互動的「三不原則」不餵食、不干擾與不接觸。

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